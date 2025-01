Este jueves 2 de enero, Diego Churín arribó al Perú para sumarse a Universitario de Deportes. El '9' llega con la responsabilidad de dar ese salto de calidad que tanto están buscando los cremas para la Copa Libertadores 2025. A pesar de que no llega en su mejor momento, la directiva merengue confía en la capacidad goleadora del argentino.

En su llegada a nuestro territorio, Churín conversó algunos minutos con la prensa. El delantero de 35 años expresó su felicidad por unirse a un equipo como Universitario. Además, manifestó su ilusión por conocer la hinchada de la 'U' en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Diego Churín tras su llegada a Perú para sumarse a Universitario?

En conversación con los medios, Diego Churín agradeció por la gran acogida que tuvo tras su llegada a Universitario. A pesar de que no brindó muchas declaraciones, el futbolista dijo que quería conocer al resto de sus compañeros y reveló que está ansioso por saber cómo es la hinchada estudiantil.

"Agradecido por esta oportunidad de llegar a otro grande de América, así que feliz. Ansioso por conocer a mis compañeros. Agradecido por el cariño. (Al hincha) espero conocerlo. Ya me comentaron que tienen una gran hinchada", comentó.

Diego Churín pudo llegar a Olimpia antes que Universitario: ¿por qué no recaló en el Decano?

Hace algunos días, se conoció que Diego Churín pudo ser nuevo jugador de Olimpia para la temporada 2025. Esto lo contó el presidente del Decano, Rodrigo Nogués, quien afirmó que el delantero fue ofrecido, pero lo descartaron porque no entraba en los planes de la institución.

"A Diego Churín nos lo ofrecieron en varias oportunidades, pero no es lo que buscamos. Un gran jugador, pero no lo buscamos (...) Nosotros solemos hablar con 'nombres inalcanzables', hacemos llegar propuestas y a veces, el proyecto deportivo de Olimpia convence, a pesar de no alcanzar las expectativas económicas", comentó en entrevista con Monumental AM 1080.

¿Por qué Universitario decidió fichar a Diego Churín para el 2025?

Jean Ferrari no dejó dudas al responder por qué Universitario optó por Diego Churín como el refuerzo ideal para la temporada 2025. En entrevista con ‘Desmarcados’, programa del canal de YouTube Denganche, señaló que la elección no fue casualidad y que el perfil del argentino encaja perfectamente con las necesidades del equipo.

“Sabíamos que necesitábamos un jugador posicional, con una característica parecida a la de (Alex) Valera. Eso era lo que nosotros estábamos buscando, porque era lo que sentíamos que necesitábamos, tanto Fabián (Bustos) como la dirección técnica, en este caso Manuel (Barreto), y la secretaría deportiva empezó con la búsqueda”, enfatizó.

“Hay una cantidad de variables que te hacen ver que el análisis no es simplemente si juega bien o mal, si hace goles o no. No es tan sencillo como muchos creen. Algunos piensan que esto es como jugar al play y esto no es así”, agregó.