Vecinos de Hugo Sotil pidieron que losa deportiva lleva su nombre: "Su legado es enorme"

La muerte de Hugo Sotil conmovió tanto a los hinchas que admiraron desde lejos su brillante carrera deportiva como a las personas que convivieron más de cerca con él, como los vecinos del barrio en el que pasó sus últimos años. Tras la partida del 'Cholo', los residentes expresaron sus condolencias para la familia y algunos se acercaron hasta su domicilio para expresarle su pésame.

La República recorrió la zona donde Sotil tenía su vivienda, en el distrito de San Luis, para recoger testimonios de los habitantes del lugar, quienes destacaron la virtudes del ídolo de Barcelona y Alianza Lima, como su sencillez y humildad.

Vecinos de Hugo Sotil recuerdan al 'Cholo': "Era una hermosa persona"

"Conozco a sus hijos por más de 5 años. Era una hermosa persona, bien respetuoso, siempre me saludaba. Ha sido una persona muy correcta, querido hasta por los niños. Mis más sentidas condolencias, sé que arriba va a estar muy bien cuidado", dijo uno de sus vecinos.

El hombre aprovechó la ocasión para pedirle a las autoridades un pequeño homenaje en recuerdo del 'Cholo'. "Ojalá que todos vengan a recordarlo. Quisiera que la canchita del parque lleve su nombre, para recordarlo", agregó.

"Siempre se le ha recordado por su trayectoria en Alianza, Barcelona de España. Era una buena persona. Ya no se le veía, decían que estaba un poco delicado. No esperábamos un desenlace tan fatal, aunque estaba delicado de salud. Él estaba bien, porque estaba en situación de abstemio, no bebía, se cuidaba. Parece que la salud lo abandonó al último. Que descanse en paz. Muy amable, respetuoso, muy sencillo y de personalidad agradable. Habrá gozado tanto en su vida que se le veía un semblante agradable", mencionaron otros de sus vecinos.

"Ha llevado alegría a los peruanos y a los españoles, porque jugó en el Barcelona. Que Diosito lo reciba y lo tenga en su seno. La huella que deja y su legado es enorme. Ya no salen jugadores que tengan su clase. (Se le veía) muy poco por la zona", declaró otro aledaño.

"Triste por la pérdida irreparable de un grande. No hay palabras para describir lo gran persona que fue. Era una persona humilde, de gran corazón, siempre alegre. Nos dejaba buenos consejos", fueron las sentidas palabras dedicadas a Sotil.

Vecinos de Hugo Sotil elogiaron al desaparecido futbolista. Foto: composición de LR/Pamela Advíncula

¿De qué murió Hugo Sotil?

En un comunicado, el Minsa dio a conocer las circunstancias en las que se produjo el deceso del 'Cholo' Sotil. "Hoy lunes a la 1.30 a. m. falleció el señor Hugo Sotil Yeren, quien ingresó a este nosocomio (Hospital Dos de Mayo) por emergencia el 19 de diciembre, debido a que presentaba falla orgánica múltiple y shock séptico, por lo que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)", se menciona en el pronunciamiento.

"Durante su permanencia en el hospital, Sotil fue atendido por un equipo de médicos de diversas especialidades. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados su estado de salud se agravó, y falleció por un shock circulatorio con falla renal y hepática", complementa el comunicado.