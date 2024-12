Jean Ferrari contó el verdadero motivo de la salida de Cabanillas de Universitario: "Hacemos trabajo con la alimentación"

El pasado lunes 25 de noviembre, Universitario de Deportes confirmó la salida de Nelson Cabanillas de la institución tras 6 años en el club. El lateral izquierdo se fue del club crema, pero seguirá jugando en la Liga 1 Te Apuesto, solo que esta vez lo hará con la camiseta de Melgar de Arequipa. En una entrevista reciente brindada por Jean Ferrari, aún administrador temporal de la 'U' hasta que la Sunat oficialice su destitución, el exjugador brindó más detalles sobre lo ocurrido con 'Caba'.

En una charla con el programa streaming 'Denganche', Jean Ferrari contó que la salida de Nelson Cabanillas se dio por una decisión de toda el área deportiva de Universitario. Además, explicó que no solo fue por un aspecto profesional, sino que se optó por esa postura luego de una evaluación completa en la alimentación y recorrido.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la salida de Nelson Cabanillas de Universitario?

"Fue una postura y una decisión de toda el área deportiva. No era solamente que a uno no le gustaba lo del tema profesional. Nosotros estamos haciendo un trabajo realmente exhaustivo con el tema de la alimentación y de la medición de pliegues. En Copa Libertadores, un kilo de más o un pliegue de más es (importante), es como jugar con pesas", sostuvo.

El exjugador de Sporting Cristal aseguró que comenzaron a analizar varios aspectos en el tema del rendimiento y ver ciertos detalles que al final podían marcar una diferencia.

"Uno puede decir que pasó algo en la última jugada, pero te preguntas qué pasó ahí. Comienzas a hacer un análisis y ves que un jugador no corrió y que otro no hizo tal cierre. Entonces, te preguntas por qué no hizo el cierre, por qué no llegó. Ahí comienzan a cuadrar cosas donde la exigencia del club, que hace tanta inversión, nos hace analizar mejor desde otro ángulo", precisó.

¿Cómo le fue a Nelson Cabanillas en Universitario en el 2024?

En su última temporada en el elenco estudiantil, el jugador de 24 años disputó un total de 30 partidos: 12 en el Apertura, 3 en la Copa Libertadores y 15 en el Clausura. Cabanillas no anotó goles y registró 2 asistencias.

¿Qué títulos ganó Nelson Cabanillas con Universitario?

Nelson Cabanillas consiguió 6 títulos con Universitario en torneos cortos y campeonatos anuales de la primera división del fútbol peruano.