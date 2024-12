Al inicio de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018, Jefferson Farfán solo disputó el recordado 2-2 ante Venezuela en Lima que significó la despedida de varios 'pesos pesados' como Claudio Pizarro y Juan Vargas. Una lesión en el tobillo lo alejó de las canchas; sin embargo, cuando se recuperó, el 'Tigre' no lo convocaba, por lo que el exfutbolista de Alianza Lima tuvo que realizar un 'sacrificio' ante un pedido expreso del entrenador argentino.

La 'Foquita', en una entrevista en el programa de YouTube 'Edición limitada', rememoró su esfuerzo por regresar a la selección peruana tras un periodo de ausencia y la negativa de Ricardo Gareca. Su 'sacrificio' fue clave para su retorno y la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018 luego de unos largos 36 años. Farfán compartió detalles sobre su regreso a la Bicolor y cómo logró convencer al 'Tigre' para ser convocado nuevamente.

Jefferson Farfán cuenta cómo retornó a la selección peruana de Ricardo Gareca

Después de una lesión en el tobillo durante un partido contra Venezuela, Farfán se vio obligado a alejarse de las canchas. A pesar de su deseo de regresar, Gareca no lo incluyó en las convocatorias, lo que generó incertidumbre sobre su futuro en la selección. No obstante, el delantero no se rindió y mantuvo una comunicación constante con el técnico argentino.

En ese contexto, Ricardo Gareca le hizo un pedido específico a Farfán: debía jugar en una liga más competitiva para demostrar su valía. Así, el delantero decidió fichar por el Lokomotiv de Rusia, en el cual comenzó a jugar como lateral derecho, una posición poco habitual para él.

“En Al-Jazira tuve una lesión complicada, estuve el tiempo que tenía que estar y decidí, por el bien de volver a la selección, llegar a un lugar más competitivo y fiché por el Lokomotiv de Rusia. Gareca habló conmigo, me dijo que esté en una mejor Liga y que obviamente tenía que demostrar que podía volver a la selección. Empecé de lateral derecho, pero frejoles son frejoles", contó en la charla.

"Me pusieron de lateral en un clásico y metí gol de cabeza como Batistuta. Empezamos ganando y, para mala suerte de nosotros, nuestro delantero se rompe la rodilla. Terminó el partido, ganamos el clásico 3‑1, todos felices y pensé que iba a seguir jugando por la derecha, pero se lesionó nuestro ‘9′ y el 'profe' me llamó a un costado. Me preguntó si podía jugar en esa posición, le dije que sí, que en ese puesto empecé jugando. Me dijo: ‘Perfecto, vas a jugar"', detalló el '10 de la Calle'.

"Me pusieron a jugar de ‘9′ y todos los partidos empecé a meter gol. Ahí fue mi renovación en Lokomotiv, tenía solo un año de contrato. El presidente del club viaja a Austria en su avión privado, antes de ir al Mundial, y firmamos el nuevo contrato por dos años cuando estaba concentrado con la selección. Ahí saqué la cabeza, imagínate. Me querían probar el primer año, ya bacán, pero si me va bien, agárrate. Fueron tres años espectaculares”, finalizó el segundo máximo goleador de la selección peruana.

El regreso triunfal a la selección y la clasificación al Mundial

Con el tiempo, Farfán logró convencer a Gareca de su capacidad para volver a la selección. Su participación en las Eliminatorias fue fundamental al anotar goles clave que llevaron a Perú a un repechaje histórico. Su actuación en el partido contra Nueva Zelanda, en el cual anotó una de las dianas, selló la clasificación de la Bicolor al Mundial después de 36 años.