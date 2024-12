A pocos meses de cumplir 40 años, Cristiano Ronaldo sigue más vigente que nunca en el fútbol. El delantero portugués no solo sigue rompiendo récords en la Liga de Arabia, sino también en la historia del fútbol. No por algo es el máximo goleador en el deporte rey y cada vez está más cerca de alcanzar las 1.000 conquistas. Pese a ello, el 'Bicho' ha dejado en claro que el ocaso de su carrera está próximo y más de uno se pregunta qué le gustaría hacer después de colgar los chimpunes.

Precisamente este viernes 27 de diciembre, en medio de los Globe Soccer Awards, ceremonia en la que Cristiano Ronaldo se coronó como el Mejor Jugador de Medio Oriente, el portugués fue consultado sobre su futuro. En principio, señaló que no le gustaría ser entrenador, ni mucho menos asistente.

"Observo estas cosas de manera diferente, para ser sincero. No sé si seré un entrenador o asistente, puede ser presidente de un club. Quizás le agarre el gusto con el pase de los años", empezó declarando Cristiano Ronaldo, quien enfatizó en que sí le gustaría convertirse en dueño de un club: "Veremos. Depende del momento, la oportunidad, pero no tengo un club en mente, algunos sí".

Tras esto, le preguntaron sobre si le gustaría volver al Manchester United como presidente para ayudar a los Diablos Rojos y confirmó que, de hacerlo, se encargaría de poner orden en el club y reafirmó que será un dirigente: "Si vuelvo al Manchester United pondré las cosas en orden. Sigo siendo muy joven y tengo muchos planes deportivos, pero recuerden mis palabras, voy a ser dirigente de un club, estoy seguro".

Por otro lado, Cristiano Ronaldo se refirió a la actualidad del Real Madrid y aseguró que los blancos están en la capacidad para ganar la Champions League: "Si tengo que apostar por alguien para ganar la Champions League, siempre apostaría por el Real Madrid. El Santiago Bernabéu tiene un aura diferente, no se le puede dar por muerto al Real Madrid nunca".

Con respecto al premio del Mejor Jugador de Medio Oriente, el delantero del Al-Nassr señaló lo siguiente: "Es un honor estar aquí. Siempre estoy contento de estar aquí. Gracias a mi equipo, sin ellos no sería posible. Me gustaría ser campeón este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado".

¿Cuántos goles lleva anotados Cristiano Ronaldo y cuánta ventaja le sacó a Lionel Messi?

El pasado 5 de septiembre de 2024, Cristiano Ronaldo alcanzó la cifra histórica de 900 goles en toda su carrera cuando anotó el 2-0 para Portugal en el partido contra Croacia por la Nations League. En la actualidad, el atacante luso suma 916 goles 1255 encuentros. Por su parte, 'Leo' suma 850 anotaciones en 1083 cotejos, por lo que está a 66 tantos para poder alcanzar a uno de sus mayores rivales de su carrera.