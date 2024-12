Yuliany Paz, deportista que superó bullying por sobrepeso, hoy brilla en selección de baloncesto de Colombia

Símbolo de superación. Yuliany Paz, jugadora de la selección de baloncesto de Colombia, quien hoy tiene un futuro prometedor en el deporte, la tuvo muy complicada desde niña debido a su importante estatura y su entonces sobrepeso. Hecho por el cual, de manera injustificada, fue blanco de críticas y malos tratos por parte de su entorno.

El bullying que atravesó definitivamente afectó a nivel personal a la joven Yuliany. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando un técnico descubrió su talento y ventajas para el baloncesto, incentivándola a dedicarse al entrenamiento. Esta es la breve historia de la basquetbolista nacida en Quibdó, quien rompió las barreras que se le presentaron en su camino.

Esquivó y superó el bullying a través del baloncesto

La vida de Yuliany Paz no siempre estuvo ligada al baloncesto. Durante sus años escolares en el Centro Educativo San Antonio La Variante, en Cértegui, el bullying y sus inseguridades físicas la hicieron sentirse aislada. "Siempre me insistían en que jugara baloncesto, pero no me gustaba, no sabía jugarlo", confesó en una entrevista para un medio de Colombia.

Sin embargo, el cambio llegó en 2015, cuando Milton, un técnico de Istmina, vio su potencial y la recomendó para la selección departamental de Chocó. Sin experiencia previa y con solo dos meses de entrenamiento, Yuliany participó en los Juegos Nacionales de ese año. Aunque no era técnica ni destacaba en el puntaje, su estatura y presencia en la cancha la convirtieron en una jugadora difícil de superar. Ese torneo fue su primera gran vitrina, donde entrenadores vieron en ella un mucho potencial.

El camino hacia el alto rendimiento

El siguiente paso en la carrera de Yuliany fue mudarse a Medellín en 2016. Allí continuó sus estudios en el Colegio Monseñor Gerardo Valencia Cano y se integró a la selección de Antioquia. Bajo la guía de Cuenca, trabajó arduamente en su preparación física, adaptándose a una estricta dieta y un exigente régimen de entrenamientos. “Fue un largo proceso porque pesaba como 116 kilos y tuve que bajar. En los Juegos la gente gritaba: 'Saquen a la gorda', pero aprendí a superar esos comentarios”, recordó.

A pesar de los avances, la pandemia de COVID-19 en 2020 representó un retroceso. El confinamiento en su hogar en Chocó y la alimentación poco balanceada le hicieron ganar peso nuevamente. Sin embargo, al regresar a Medellín, redobló esfuerzos para recuperar su forma física. Esta resiliencia le permitió consolidarse como figura en la Superliga Femenina y en la Selección Colombia.

El ofrecimiento a Yuliany Paz para que juegue en la WBA en Estados Unidos

A pesar de que a muchas jugadoras les ilusiona la posibilidad de jugar en la WBA (Women's Basketball Association) en Estados Unidos, Yuliany Paz ha decidido rechazar esa oportunidad. Según la propia atleta, las experiencias de otras basquetbolistas colombianas que han intentado abrirse paso en esta liga han sido desalentadoras.

“Les prometían muchas cosas y no cumplían. Me contaron que no les daban minutos en la cancha. Era llegar al nivel alto, ilusionarse, pero no fue así”, explicó Yuliany en una entrevista.

Por esta razón, y a pesar de las ventajas que podría representar integrar uno de los mejores circuitos de baloncesto femenino en el mundo, ha optado por priorizar su desarrollo en Colombia y perfeccionar sus habilidades en un entorno que le brinde mayor confianza y estabilidad.

¿Dónde nació Yuliany Paz?

Yuliany Paz nació en Cértegui, un municipio ubicado en el departamento del Chocó, Colombia.