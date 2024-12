Netflix revela los 2 partidos de NFL que transmitirá en Navidad: un regalo para los hinchas del fútbol americano

En una iniciativa sin precedentes, en Estados Unidos, Netflix estableció una colaboración con la NFL para transmitir en vivo partidos durante la Navidad. Sin duda, este millonario acuerdo marca la primera incursión de la reconocida plataforma de streaming en el mundo del fútbol americano. De este modo, brinda a los suscriptores la oportunidad de disfrutar de este popular deporte estadounidense con la familia y amigos en una fecha tan emblemática.

Además, de los encuentros deportivos, Netflix ha preparado una experiencia completa para los aficionados. La fecha navideña de la NFL estará marcada por actuaciones musicales de renombrados artistas durante los espectáculos del show del medio tiempo. La estrategia del gigante digital busca combinar entretenimiento y deporte, ofreciendo a los espectadores una celebración navideña única y posicionando a Netflix como un competidor en el ámbito de las transmisiones deportivas en vivo.

Los Chiefs son los vigentes campeones del Super Bowl de la NFL | Foto: ESPN

¿Cuáles son los partidos de NFL que transmitirá Netflix en vivo por Navidad?

Los Kansas City Chiefs, vigentes campeones del Super Bowl LVIII, se medirán con los aguerridos Steelers, mientras que los Ravens chocarán con los Texans en un día que promete ser inolvidable para los aficionados al fútbol americano. Es importante destacar que estos partidos se transmitirán en vivo para todos los suscriptores de Netflix, sin ningún costo adicional.

Horario de los dos partidos de Navidad de la NFL:

Chiefs contra Steelers: (25 de diciembre a la 1:00 pm)

Ravens vs. Texans: (25 de diciembre a las 4:30 pm)

¿Cómo será el Show de Medio Tiempo en la NFL Christmas?

El fútbol no será lo único que ilumine la pantalla ese día de Navidad, ya por ser un día especial la NFL buscará regalar un imborrable show. Por este motivo, en un emocionante espectáculo, la actriz y cantante Beyoncé ofrecerá una actuación en vivo en Houston, su ciudad natal, durante el partido entre los Ravens vs Texans. Además, será la primera vez que la cantante interprete temas de su nuevo álbum, “Cowboy Carter”, en un concierto que hará saltar a todos los fans.

Por otro lado, Mariah Carey, protagonizará el show inaugural del NFL Christmas Gameday en Netflix este 25 de diciembre. La joven cantante esparcirá su magia sin igual a las pantallas de todo el mundo con una interpretación especial de All I Want For Christmas Is You.

Beyoncé también estuvo en presente en el Super Bowl con Bruno Mars y Coldplay | Foto: RPP

La NFL y su tradicional relación con Navidad

A lo largo de los años, la NFL ha celebrado varios partidos en Navidad, una fecha que, aunque inusual, ha sido escenario de juegos memorables. A continuación, los duelos más destacados en la importante fecha.

Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals (1995)

Este encuentro fue uno de los primeros partidos en Navidad tras un largo período sin actividad en esa fecha. Los Cowboys, liderados por Troy Aikman y Emmitt Smith, se llevaron la victoria.

Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs (1971)

Este juego es recordado como uno de los más largos en la historia de la NFL. El encuentro duró más de 82 minutos y terminó con un gol de campo que dio la victoria a los Dolphins, convirtiéndose en un clásico instantáneo.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2025?

El Super Bowl 2025 se llevará a cabo el domingo 9 de febrero de 2025, siguiendo la tradición de realizar este evento el segundo domingo de febrero. La sede elegida para este año es el Caesars Superdome, ubicado en Nueva Orleans, Luisiana, hogar de los New Orleans Saints. Este será el octavo Super Bowl que se dispute en este emblemático estadio y el undécimo en la ciudad, siendo el más reciente el Super Bowl XLVII en 2013.