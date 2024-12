Si bien Ángelo Campos fue uno de los arqueros menos batidos de la Liga 1 2024, los hinchas de Alianza Lima cuestionaron su desempeño bajo los tres palos y lo acusaron de 'comerse' goles en partidos clave. Ante ello, el área deportiva del club blanquiazul, liderado por Franco Navarro, buscó a Guillermo Viscarra, arquero titular de la selección boliviana. Sin embargo, muchos critican a 'Billy' debido a su nacionalidad, por lo que el histórico Gustavo Roverano sacó cara por el nuevo portero del equipo de Néstor Gorosito.

Aunque falta la rúbrica, el guardameta boliviano será nuevo futbolista del elenco blanquiazul, así lo confirmó el director deportivo de la institución. "Sí, ya está, hay que esperar que llegue, me parece un excelente arquero y por eso Alianza Lima ha hecho el esfuerzo. Hasta que no esté todo firmado y sacramentado, hay que esperar, pero está todo bien", detalló el 'Pepón'.

Roverano defiende a Viscarra ante críticas, nuevo portero de Alianza Lima

El histórico portero de Alianza Lima, en declaraciones en el programa '¡De una!', del canal de YouTube aquiTVO, defendió de las críticas que minimizan a Guillermo Viscarra por su nacionalidad y destacó que va a ser una pieza fundamental en la altura debido a su experiencia con la selección de Bolivia y en los equipos de altura como The Strongest.

"Hoy Alianza va a tener dos muy buenos arqueros y cualquiera de los dos que juegue está al nivel. Lo conozco a la distancia (sobre Viscarra), no tengo mayores referencias. Lo que he visto de él me ha gustado y me parece un arquero diferente. A veces mucha gente ningunea por ser boliviano, pero ha demostrado en la selección y en su equipo que es un buen arquero. Además, en el Perú se juega mucho en altura y él está acostumbrado. Me parece que es un arquero de nivel", expresó la 'Máscara'.

Guillermo Viscarra es el arquero titular de Bolivia en las Eliminatorias 2026. Foto: difusión

Gustavo Roverano se refiere a Ángelo Campos

En la misma charla, Roverano mencionó que a Ángelo Campos le ganó el personaje de hincha y que eso, incluso, estuvo por encima de lo profesional, algo que en un club como Alianza Lima no debería ocurrir.

"Creo que ha tenido una buena temporada, pero me parece que le ganó un poco el personaje, esa parte no me gustó mucho. Un jugador tiene que ser más profesional que hincha y él fue lo contrario. Es buen arquero, pero no estoy muy de acuerdo en querer ganarte a la hinchada por ser hincha más que por ser buen arquero profesional. No quiere decir que no sea buen arquero, pero el arquero de un equipo grande es un arquero serio, que se dedica a tapar más que al tema mediático. En esa parte él erró y eso es lo que conlleva que traigan un arquero", manifestó.