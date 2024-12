En los próximos días, Alianza Lima concretará el fichaje de un nuevo arquero para la temporada 2025. Guillermo Viscarra, procedente de The Strongest, se convertirá en nuevo portero del cuadro íntimo y todo parece indicar que será el primer guardameta para la siguiente campaña. El guardameta de 31 años llegará al país a finales de la próxima semana luego de que concluya la liga boliviana y tras pasar los exámenes médicos se unirá a la pretemporada.

Para esta nueva campaña, el área deportiva de Alianza Lima ha decidido contar con un arquero internacional y que tenga experiencia en la selección de su país. Además, el cuadro íntimo tiene estimado que Guillermo Viscarra sea el arquero principal para el 2025, incluso por encima de Ángelo Campos. Uno de los que se refirió a esta decisión del conjunto blanquiazul y también a la actuación de Campos en el 2024 fue Gustavo Roverano, exarquero del club victoriano.

¿Qué dijo Gustavo Roverano sobre Ángelo Campos?

En una entrevista reciente para el programa 'De Una' de Radio Ovación, Roverano aseguró que tapar en Alianza Lima requiere una responsabilidad mayor debido a la presión que existe y señaló que Campos empezó mejor la temporada de lo que terminó.

"El arco de Alianza es pesado, como todo equipo grande, los lugares donde hay mucha responsabilidad y estás permanentemente en la pantalla es complicado. Son decisiones, creo que lo de Ángelo Campos empezó mejor de lo que terminó y Alianza debe tener dos arqueros de nivel siempre", indicó.

El también entrenador sostuvo que a Campos le ganó el personaje de hincha y que eso incluso eso estuvo por encima de lo profesional, algo que en un club como Alianza Lima no debería ocurrir.

"Creo que ha tenido una buena temporada pero me parece que le ganó un poco el personaje, esa parte no me gustó mucho. Un jugador tiene que ser más profesional que hincha y él fue lo contrario. Es buen arquero pero no estoy muy de acuerdo en querer ganarte a la hinchada por ser hincha más que por ser buen arquero profesional. No quiere decir que no sea buen arquero pero yo creo que el arquero de un equipo grande es un arquero serio, que se dedica a tapar más que al tema mediático y creo que en esa parte él erró y eso es lo que conlleva a que traigan un arquero", precisó.

Gustavo Roverano se refirió a la llegada de Guillermo Viscarra a Alianza Lima

En otra parte de la entrevista con el mencionado medio, Roverano manifestó que lo que ha visto de Viscarra le ha parecido interesante. Además, resaltó el aspecto de que sea un portero de altura, algo que ayudará a Alianza Lima teniendo en cuenta que en el 2025 serán 11 equipos de altura en la Liga 1 Te Apuesto.

"En la parte futbolística creo que no dejó de cumplir pero esa parte le ganó un poco y ha llevado a que traigan a otro arquero. Hoy Alianza va a tener dos muy buenos arqueros y cualquiera de los dos que juegue está al nivel. Lo conozco a la distancia (sobre Viscarra), no tengo mayores referencias. Lo que he visto de él me ha gustado y me parece un arquero diferente. A veces mucha gente ningunea por ser boliviano pero ha demostrado en la selección y en su equipo que es un buen arquero. Además, en el Perú se juega mucho en altura y él está acostumbrado. Me parece que es un arquero de nivel", finalizó.