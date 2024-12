El 8 de diciembre de 1987, se vivió el episodio más trágico del fútbol peruano cuando un avión Fokker que trasladaba al plantel de Alianza Lima de Pucallpa a Lima cayó en las aguas del mar de Ventanilla. En ese accidente fallecieron un total de 43 personas, entre futbolistas íntimos, cuerpo técnico, árbitros, tripulantes e hinchas. Sin embargo, uno de los que se salvó debido a que no viajó por una lesión fue Juan Reynoso, quien en ese entonces tenía 17 años.

En entrevista para Hi! Sports TV, el exentrenador de la selección peruana dio un fuerte testimonio de lo que vivió tras ese episodio trágico y reveló cómo se sintió al respecto. Cuando se enteró de la pérdida de la generación aliancista conocida como los potrillos, el DT se encontraba preparándose para ir la universidad y no asimiló la magnitud de tal evento.

Juan Reynoso y su testimonio de la tragedia del Fokker

En la mencionada charla, el exdefensor de Alianza Lima y Universitario reveló por qué se fue a jugar al 'compadre' pese a que era referente y capitán de los victorianos en la época postragredia del Fokker.

"Lo de Alianza Lima fue muy fuerte porque en ese camerino, cuando tenía 17 o 18 años, se cayó el avión del primer equipo y fallece todo el plantel. Entonces habíamos quedado cuatro jugadores que estábamos lesionados y por eso no subí al avión. Ya después termino siendo capitán de ese equipo a los 18 o 19 años, entonces yo me fui a los 23 por una situación personal, particular porque era supervivencia, pero la gente no lo entiende hasta ahora y me dicen traidor, mercenario, cualquier barbaridad. Si yo retrocedo en el tiempo, lo volvería a hacer porque uno, antes de todo, es profesional", detalló el 'Cabezón'.

Asimismo, relató cómo se enteró del accidente y que no lo asimiló por completo hasta que le ocurrió algo parecido con el avión que trasladaba al plantel de Chapecoense a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 ante Atlético Nacional.

"Tenía 17 años y el avión cayó a las 8.30 de la noche cerca del aeropuerto de Lima y el rescate inició prácticamente cuando iba a amanecer, 12 horas después, cerca de las 5.30 o 6.00 de la mañana. No es como ahora que algo pasa y a los segundos se va. Yo me estaba preparando para ir a la universidad y me avisan a las 6 de la mañana del incidente. En ese momento, a mis 17 años, en mi inconsciencia, decía que iba a aparecer y que iban a encontrar el avión, así lo pasé durante 15 días. Fueron apareciendo los cuerpos y yo no reaccionaba", expresó.

"¿Dónde realmente me cae todo sobre lo que pasó en ese momento? Curiosamente fue cuando se cayó el avión de Chapecoense, hace cinco o seis años. En ese entonces me tocó ir a algunos velorios, entierros de compañeros, eran mis amigos, había jugado en menores con varios, pero qué sabia es la naturaleza que me bloqueé. Es decir, nunca dije: 'Wow, me salvé. Siempre estuve pensando en mis compañeros, en el club, en mi salud mental, hasta lo que pasó lo de Chapecoense. Ahí sí que recuerdo lo mediático, lo que vivían los familiares, y dije: 'Qué duro está siendo para los protagonistas', no solo la familia de los jugadores, sino los que quedaron, el club", narró el entrenador nacional.

Plantel de Alianza Lima que falleció en el Fokker

Jugadores

Carlos Bustamante

José Casanova

Milton Cavero

Aldo Chamochumbi

Luis Antonio Escobar

Tomás Lorenzo Farfán

Ignacio Garretón

José González Ganoza

William León

José Mendoza

Gino Peña

Daniel Reyes

César Sussoni

Braulio Tejada

Alfredo Tomassini

Johnny Watson.

Comando técnico