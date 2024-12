Hace casi un mes, Universitario de Deportes salió campeón nacional en un año especial para la institución crema por su centenario. El conjunto estudiantil consiguió su estrella 27 de la mano de Fabián Bustos, quien llegó a inicios de año tras la repentina salida de Jorge Fossati y terminó realizando una gran campaña. Tras este logro, ahora el técnico se encuentra brindado entrevistas a diferentes medios y en una de estas conversaciones se refirió a la posibilidad de llegar a la selección peruana.

En una entrevista para el programa ‘Fútbol Diversión’ de ‘El Canal del Fútbol’, Fabián Bustos habló sobre la difícil situación que atraviesa la Bicolor en las Eliminatorias 2026 y luego respondió si en algún momento aspira dirigir al equipo de todos.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre sus aspiraciones de dirigir a la selección peruana?

El estratega de 55 años señaló que la Blanquirroja vive un momento complicado en el que no logra verse el recambio generacional, pero aseguró que puede derrotar a los próximos rivales.

"Perú está en un momento difícil, en un momento donde no se visualizan recambios generacionales. Obviamente cuando no consigues resultados positivos, que es ganar, empiezan a perder confianza los chicos. Pero ahora en la próxima fecha FIFA de marzo, Perú tiene la posibilidad de ganar los seis puntos, porque son rivales a los que creo que se puede competir y ganarles. Si lo logra, se va a meter en la pelea por el séptimo cupo", comenzó diciendo.

Posteriormente, fue consultado sobre si tiene en mente quedarse nuevamente a salir campeón con la ‘U’ o si le gustaría llegar al banquillo de Perú. Ante esto, Bustos precisó que sí se visualiza dirigiendo una selección, pero que eso sería todavía en unos años.

"Nunca pensé dirigir selecciones, te soy sincero. Nunca imaginé que llegaría a dirigir al Barcelona o a equipos tan top. Cuando uno arranca, siempre piensa en dirigir un equipo de Primera División y mantenerse en distintas ligas. Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, era imposible. Ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección", respondió.

¿Qué equipos ha dirigido Fabián Bustos?

