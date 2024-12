En estas semanas, Universitario de Deportes ha ido definiendo algunas salidas y refuerzos para la siguiente temporada 2025 en la que no solo jugarán la Liga 1, sino también la Copa Libertadores. Hasta el momento, el cuadro crema ha anunciado de manera oficial la partida de Nelson Cabanillas, quien se va a Melgar de Arequipa, y la incorporación de César Inga, lateral que llega procedente de ADT. Además, se pudo conocer que pronto la 'U' anunciará el arribo de Jairo Vélez y Paolo Reyna, así como la salida de Diego Romero, actual segundo portero del equipo por falta de minutos, de quien se tiene contemplado el fin del vínculo.

En ese contexto, Universitario necesitará un segundo portero que actúe como relevo de Sebastián Britos, cuando este no pueda tapar. Por ello, en una reciente edición del programa streaming 'Doble Punta', el comentarista deportivo Pedro García propuso la llegada de un guardameta nacional que es conocido en Ate. Se trata de José Carvallo, quien ya sabe lo que es salir campeón con el conjunto estudiantil en dos oportunidades y que actualmente se encuentra libre tras descender con César Vallejo.

¿Qué dijo Pedro García sobre José Carvallo?

En el mencionado programa, el comunicador señaló que Carvallo, debido a su solvencia, podría asumir su función de segundo guardameta sin ningún problema debido al momento en que se encuentra de su carrera.

"Si Universitario quiere tener a Britos como el arquero número uno está perfecto, pero necesita uno que tenga la posibilidad de que cuando le toque entre bien, que sea solvente. Te doy un nombre, al que derrepente no le jo*** tanto ser el dos hoy en día dado que está en el punto de su carrera en el que casi de regalo podría integrar una 'U' bicampeona, siendo de la camada original de la 'U'. Te hablo de Carvallo", sostuvo Pedro García.

Asimismo, sostuvo que Carvallo es un portero en quien se puede confiar cuando se le mecesite y que vería con buenos ojos la alternativa de un posible retorno a Ate.

"Él se va a Trujillo a hacer un contrato saliendo de la 'U' y le va mal. Él es limeño, quiere vivir en Lima. Tras el trauma de la experiencia en Trujillo va a venir a Lima y es un arquero confiable. No va a tapar porque estará Britos, pero cuando no esté, puedes confiar en Carvallo, el arquero del título del 2023. No es que se fue por algo, sino que entiendo que ya había cumplido con el campeonato", acotó.

PUEDES VER: Melgar rompe el mercado y oficializa el fichaje de exjugadores de Universitario y de Sporting Cristal

¿En qué equipos ha tapado José Carvallo?