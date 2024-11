A falta de confirmación oficial, Néstor Gorosito será el nuevo entrenador de Alianza Lima para la temporada 2025. Luego de un año en el que el cuadro íntimo se quedó sin título nacional tras apostar por Alejandro Restrepo y Mariano Soso, empezaron una reestructuración en el área deportiva y eligieron a Franco Navarro como su nuevo director deportivo. Una de las primeras tareas del peruano fue designar al encargado de dirigir a los blanquiazules para el siguiente curso y se inclinó por el argentino.

Decisión que fue muy criticada no solo por hinchas de Alianza Lima, sino también por periodistas peruanos y extranjeros, quienes enfatizaron en que Néstor Gorosito no tiene las cualidades para ser el DT del cuadro íntimo. Ante esta ola de críticas que viene recibiendo el exentrenador de Tigre y River Plate, Diego Rebagliati habló en Ál Angulo y explicó un poco por qué Franco Navarro apostó por él.

"Gorosito tiene características de un técnico muy distinto a los últimos técnicos que ha tenido Alianza, que son Restrepo y Soso, modernos, obsesivos, que valoran mucho las métricas que existe hoy en día en el fútbol, que nosotros mismos se lo reclamamos a los entrenadores. Pero hay estilos y hay maneras de dirigir, de encarar el cómo llevar un plantel adelante, que está demostrado que pueden ganar. No hay una sola manera de ganar", empezó declarando el exjugador de fútbol y hoy comentarista deportivo.

En esa misma línea, Rebaglati explicó el porqué detrás de la decisión de Navarro: "Creo que la apuesta de Franco es por un técnico mucho más motivador, manejador de vestuario, un poco más al estilo de lo que él es como entrenador y si decidieron que Franco sea la persona que tomase la decisión, tienen que respaldar el camino que ha elegido Franco, que no es una locura. No es que hoy en día un solo tipo de técnico puede ganar. Alianza es un equipo con un plantel de gente grande, con un vestuario que hay que saberlo llevar, que tienen que darle un par de toques en la media cancha y que no tiene el mismo presupuesto de los últimos años. A mí no me parece una locura pensar que Gorosito, que en 2019 ganó el torneo argentino con Tigre (...). Me parece que descalificarlo es atrevido", finalizó.

¿Cuándo presentará Alianza Lima a Néstor Gorosito?

De acuerdo a las recientes informaciones, Néstor Gorosito debería estar llegando a la capital este fin de semana y la próxima semana será presentado como nuevo DT de Alianza Lima en una conferencia de prensa donde también estarán presente José Bellina y Franco Navarro, gerente y director deportivo, respectivamente, del cuadro blanquiazul.