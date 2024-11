Barcelona vs. Las Palmas: ¿cuándo y en qué canal ver el partido por LaLiga 2024-2025?

Barcelona vs Las Palmas jugarán a partir de las 8.00 a. m. Foto: composición LR/Instagram

El líder de LaLiga, Barcelona, se enfrenta a Las Palmas en un emocionante encuentro que promete ser un espectáculo futbolístico. Este partido, correspondiente a la fecha 15 de LaLiga EA Sports, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde los culés buscarán mantener su ventaja en la tabla.

El encuentro está programado para el sábado 30 de noviembre, a las 2:00 p.m. (hora de España) y 8:00 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de ESPN, Disney Plus y Movistar Plus para que nadie se pierda este emocionante choque.

Barcelona llega a este partido tras un empate 2-2 contra el Celta de Vigo, un resultado que, aunque no fue el esperado, les permite mantener una ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid, que tiene un partido menos. Por su parte, Las Palmas, que se encuentra en una situación complicada en la tabla, busca sumar puntos tras una reciente derrota ante Mallorca.

Horarios y canales de transmisión

Los horarios para ver el partido de Barcelona contra Las Palmas son los siguientes:

País Hora México 7:00 a.m. Perú, Colombia y Ecuador 8:00 a.m. Bolivia y Venezuela 9:00 a.m. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil 10:00 a.m. España 2:00 p.m.

La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del partido estará a cargo de ESPN para América Latina. En México, el duelo se podrá ver por Sky+ y Sky Sports, mientras que en España será televisado por Movistar + y M+ LaLiga TV. Para los aficionados en Estados Unidos, el partido se podrá seguir a través de ESPN +, FuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Últimos encuentros entre Barcelona y Las Palmas

El historial reciente entre ambos equipos muestra una clara tendencia a favor de Barcelona. Los últimos partidos han sido:

Barcelona 1-0 Las Palmas

Las Palmas 1-2 Barcelona

Las Palmas 1-1 Barcelona

Barcelona 3-0 Las Palmas

Las Palmas 1-4 Barcelona

Pronóstico y apuestas

Las casas de apuestas han establecido los siguientes pronósticos para el partido:

Apuestas Barcelona Empate Las Palmas Betsson 1.16 8.50 17.00 Bet365 1.17 8.50 13.00 Betano 1.17 7.90 15.00 1xBet 1.17 9.95 17.00 Betsafe 1.16 8.0 17.00 CoolBet 1.18 9.40 14.00 DoradoBet 1.16 8.50 14.00

Las cuotas pueden variar, pero la mayoría de las casas de apuestas favorecen claramente al equipo local, Barcelona, para llevarse la victoria en este encuentro.

Estadio Olímpico de Montjuïc

El partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuïc, un recinto con capacidad para 49,472 espectadores. Este estadio ha sido sede de importantes eventos deportivos, incluyendo los Juegos Olímpicos y la final de la Copa de España.

Alineaciones posibles

Las alineaciones que podrían presentar ambos equipos son las siguientes:

Barcelona : Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Fermín López y Lewandowski.

: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Fermín López y Lewandowski. Las Palmas: Jasper Cillessen, Rozada, Suárez, McKenna, Muñoz, Kieran, Campaña, Esquerdinha, Sandro, Fuster y Fabio Silva

Con un ambiente cargado de expectativas, el partido entre Barcelona y Las Palmas promete ser un evento imperdible para los amantes del fútbol. ¡No te lo pierdas!