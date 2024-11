El mejor momento futbolístico de Christian Cueva fue, sin duda, cuando Ricardo Gareca era entrenador de la selección peruana. Con el 'Tigre', 'Aladino' no solo formó un vínculo especial más allá del ámbito deportivo, sino también alcanzó su mejor versión. Por ello, el mediocampista de Cienciano es una voz autorizada para referirse al DT argentino porque lo conoce muy bien. En ese sentido, el volante reveló el motivo por el que el entrenador de la Roja convocó a Arturo Vidal para enfrentar a Perú y Venezuela por Eliminatorias.

Previo a este sorprendente llamado del 'King' a la Roja, el futbolista de Colo-Colo había sido uno de los más ácidos críticos del 'Tigre' y, en muchas oportunidades, le lanzó duros comentarios por su forma de jugar. Sin embargo, este martes 12, en conferencia de prensa, Arturo Vidal reconoció que se equivocó y pidió disculpas al estratega de Chile, pero cuestionó a la prensa mapocha por "matar" a los jóvenes ante los pésimos resultados.

Christian Cueva jugó el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. Foto: AFP

Christian Cueva da a conocer el motivo por el que Ricardo Gareca convocó a Arturo Vidal

En una entrevista para Radio Nueva Q, el volante de Cienciano se refirió al sorpresivo llamado del 'King Arturo' a la selección chilena pese a sus pasadas declaraciones contra Ricardo Gareca. Asimismo, resaltó que el motivo de esta decisión es el "buen corazón" del entrenador albiceleste.

"Las decisiones que pueda tener un entrenador siempre hay que respetarlas, diferencias siempre van a haber. He escuchado que ha existido situaciones complicadas entre ellos dos, pero sé y estoy seguro de que, con Ricardo, se puede conversar las cosas, se pueden hablar. Ricardo es una persona abierta con un gran corazón, yo no creo que vaya a más, simplemente son cosas de fútbol y visiones que cada entrenador tiene", afirmó 'Aladino'.

Arturo Vidal se disculpa con Ricardo Gareca

En rueda de prensa en el marco del Perú vs Chile que se jugará el viernes 15 de noviembre a las 8.30 p. m., Arturo Vidal enfatizó que, debido a su exposición, dijo palabras de las que hoy está arrepentido y le pidió disculpas a Ricardo Gareca por ello. "Seguramente, tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo, no es que esconda las cosas. Claramente, estaba con una cámara, se ve la forma en que veo los partidos y a veces la gente lo toma a mal porque uno que trabaja en esta profesión se tiene que cuidar más. Pero lo veía tan normal y claramente hay palabras en que me equivoqué", expresó.