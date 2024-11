André Carrilo demoró muy poco en ganarse un lugar en el equipo titular de Corinthians y fue clave para el conjunto brasileño logre escapar de la zona de descenso. En su reciente actuación, el veloz extremo de la selección peruana se convirtió en una de las figuras del triunfo 3-1 sobre Vasco da Gama. En ese sentido, el entrenador Ramón Díaz no dudó en elogiar a su dirigido.

En plena conferencia de prensa, el experimentado estratega argentino remarcó que la presencia de la 'Culebra' en el campo de juego transmite tranquilidad. Además, puntualizó la importancia de su experiencia.

DT de Corinthians elogió a André Carrillo

Si bien desde la prensa brasileña indicaron que André Carrillo con menos cartel que Memphis Depay, Ramón Díaz fue claro al señalar que ambos futbolistas le aportan jerarquía a su plantel. Asimismo, indicó que harán todo lo posible para cerrar de la mejor manera el Brasileirao y asegurar un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

“‘Carri’ es un ganador, es un gran profesional, como lo es Memphis también y todos los jugadores que llegaron en la última parte de esta temporada. Nos da jerarquía, calidad, tenencia. Nos da a nivel grupal porque es un jugador con mucha experiencia. Transmite esa seguridad y tranquilidad que se nota dentro de la cancha. Como tácticamente resuelve cosas que son importantes y que a veces los jugadores tienen que resolver", sostuvo.

"Estamos contentos con todos los jugadores que llegaron y el grupo. No terminó todavía y la exigencia es más grande sobre los jugadores. Estamos comprometidos con Corinthians para hacer lo mejor posible. Haremos todo lo posible para ganar los 3 partidos que quedan y disfrutar el momento", concluyó.

¿Por qué André Carrillo no fue convocado por Jorge Fossati a la selección peruana?

Hace algunas semanas, el periodista Pedro García mencionó 2 episodios que habrían sido claves para que Jorge Fossati no vuelva a convocar a André Carrillo después de la Copa América 2024. A pesar de su buen presente en el 'Timao', el exjugador de Alianza Lima fue uno de los grandes ausentes en los últimos partidos de Eliminatorias.

"Creo que hubo algo que no sabemos respecto a Fossati y Carrillo. Primero, Perú pierde en la Copa América... Cuando vuelven al hotel, tengo entendido que Fossati dijo 'no me sale nadie' y hubo 3 jugadores que salieron (...). Dos de ellos lo buscaron (a Fossati), le pidieron disculpas y quedaron perdonados. Tengo entendido que Carrillo no hizo eso. Esa es una", manifestó en el programa de YouTube 'No Somos TV'.

"Luego de eso, el equipo vino a Lima y ni bien se bajaron del avión, recordarán que Carrillo salió con Cueva a una discoteca de Barranco (...). Tengo entendido que Fossati vio eso como un acto de indolencia ante la eliminación jugando mal en la Copa América", agregó.

¿Cuál es el valor de André Carrillo?

El actual valor de mercado de André Carrillo es de 1,5 millones de euros, cifra que mantiene desde junio de este año, cuando aún jugaba por el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.