Ante la tentativa oferta de Newells Old Boys, Mariano Soso pondrá fin a su vínculo con Alianza Lima, el cual era por todo el 2025. Frente a dicha situación, diversos rumores sobre la posible llegada de Juan Reynoso al club íntimo cobraron fuerza en las últimas horas; no obstante, el exentrenador de la selección peruana no dirigiría al cuadro de La Victoria debido a las rencillas que tiene con la hinchada blanquiazul, las cuales datan desde hace varios años.

Asimismo, el arribo de Juan Reynoso a Alianza Lima no se concretaría debido a que su nombre no es prioridad para la temporada 2025. Recordemos que el ‘Cabezón’ jugó por Alianza de 1986 a 1992 y luego por Universitario en 1993 y 1994. Además, lideró a los cremas en la obtención del título nacional de 2009 que disputaron justamente frente a los íntimos.

Juan Reynoso no sería el nuevo entrenador de Alianza Lima

El nombre de Juan Reynoso surgió como una de las posibilidades para ocupar el cargo de director técnico en Alianza Lima. Sin embargo, su llegada no es considerada prioritaria en este momento, según informó el periodista de Líbero, Sandro Bazan. A pesar de su experiencia en el fútbol peruano y su paso por la selección nacional, la directiva del club está analizando el mercado para encontrar al candidato ideal.

Sandro Bazan informó que, si bien el nombre de Juan Reynoso rondó por La Victoria, no es la primera opción para la dirigencia de Alianza Lima. Foto: captura

“Juan Reynoso fue un nombre que apareció en Alianza Lima, pero por el momento no se avanzará por antecedentes de molestia con los hinchas. El ‘Cabezón’ no es prioridad el día de hoy para dirigir a los íntimos en el 2025”, aseveró el comunicador a través de sus redes sociales.

El paso de Reynoso por la selección peruana

Juan Reynoso tuvo un breve paso por la selección peruana, donde dirigió un total de 14 partidos, entre amistosos y oficiales. De los seis partidos por los puntos en los que dirigió a la Bicolor, Reynoso obtuvo cuatro derrotas, dos empates y ninguna victoria, lo que llevó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a decidir su salida. Este desempeño también influyó en la percepción de su figura entre los hinchas, lo que podría ser un factor determinante en su posible llegada a Alianza Lima.

Trayectoria de Juan Reynoso en clubes

A lo largo de sus 17 años de carrera como entrenador, Juan Reynoso dirigió a varios clubes en Perú y en el extranjero. En el país, el Ajedrecista dirigió a Bolognesi (2007-2008), Universitario (2009-2010), Juan Aurich (2010), Sporting Cristal (2011), FBC Melgar (2014-2017) y Cusco FC (2019).

En el exterior, Juan Reynoso basó su carrera en dirigir a clubes de la primera división de México. Su primera experiencia en el país azteca fue en el 2013, año en que dirigió a Cruz Azul Hidalgo, filial del club cementero. En 2019 llegó a Puebla, donde entrenó hasta 2020, mientras que en 2021 fue técnico del equipo principal de Cruz Azul, su último trabajo antes de tomar la selección peruana.

Juan Reynoso dirigió a la selección peruana desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2023. Foto: AFP

Títulos y logros destacados

Reynoso ha cosechado importantes títulos a lo largo de su carrera. Entre ellos, destaca el campeonato logrado con Universitario de Deportes en 2009, así como el Campeonato de la Liga MX y el Campeón de Campeones con Cruz Azul en 2021. Además, se consagró con FBC Melgar al ganar el Torneo Clausura en 2015 y el campeonato nacional en 2017.

La situación en Alianza Lima sigue siendo incierta, y la decisión sobre el nuevo director técnico podría tomarse en las próximas horas. Los hinchas esperan con expectativa el desenlace de esta historia, que podría llevar a Juan Reynoso de regreso al fútbol peruano, esta vez al mando de uno de los clubes más importantes del país.