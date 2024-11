Debutante de Argentina menospreció a Paolo Guerrero en tensa discusión: "Anda pa allá 'bobo'"

La selección peruana perdió 0-1 contra Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2024. En este duelo, Paolo Guerrero fue titular en la Bicolor y tuvo una fuerte discusión con Leonardo Balerdi, un joven futbolista de la Albiceleste. El defensor menospreció al 'Depredador' y lo dedicó unas duras palabras en pleno campo de juego.

"Anda pa allá 'bobo'", le dijo el zaguero al delantero de 40 años. En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede apreciar que ambos tuvieron este intercambio de palabras luego de un choque por el sector derecho de la cancha.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras derrota de Perú ante Argentina?

Paolo Guerrero declaró ante la prensa luego del Perú vs Argentina y criticó duramente al árbitro por las numerosas faltas que le cobró a favor a Lionel Messi. Además, indicó que la Bicolor debe ser más atrevida en ataque.

"No me gusta hablar del árbitro, pero el árbitro nos condicionaba. Cuando nos tocaban a nosotros no cobraba falta, nos empujaban y nada. Es un poco duro. Independiente de eso creo que pudimos hacer un partido donde pudimos jugar más, crearle más peligro a Argentina, pero no nos atrevimos y nos vamos con los bolsillos vacíos. En lo físico estuvimos a la par, pero es difícil cuando el árbitro nos condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraba nada, pero a Messi lo tocabas con un dedo y cobraba todas. Si ves las que tuvieron son de pelota parada", señaló.

"La presión de ellos en el medio campo fue intensa, pero podíamos jugar más, lanzar más, yo quedaba mano a mano, hacía la gambeta para que me tiren una pelota, pero nada. Eso es lo que me deja pensando. Nos faltó atrevimiento, ser más conchudos y que la bola corra. Podíamos crearle más situaciones, porque quedaban mal parados. A veces perdíamos mucho la pelota. Podíamos tenerla más y no solo correr detrás de la pelota todo el tiempo", añadió.

¿Cuántos puntos tiene Perú en las Eliminatorias 2026

La selección peruana ha sumado tan solo siete unidades y se ubica en el último lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Jorge Fossati se encuentra a seis unidades de la zona de repechaje, en la que está Bolivia.

Puesto País PJ DF PUNTOS 1 Argentina 12 14 25 2 Uruguay 12 8 20 3 Ecuador 12 7 19 4 Colombia 12 5 19 5 Brasil 12 6 18 6 Paraguay 12 1 17 7 Bolivia 12 -14 13 8 Venezuela 12 -4 12 9 Chile 12 -11 9 10 Perú 12 -12 7

¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias?

A la selección peruana le restan seis partidos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tres de ellos serán de local y los restantes como visitantes.