El enfrentamiento entre Perú y Argentina por las Eliminatorias al Mundial dejó más que el marcador de 1-0 a favor de los locales. Paolo Guerrero, líder histórico de la selección peruana, expresó su indignación frente al arbitraje comandado por Wilmar Roldán. El delantero criticó lo que considera una evidente parcialidad hacia la Albiceleste, en especial con Lionel Messi, ícono del fútbol mundial, a quien, según declaraciones del Depredador, le cobraban falta así lo tocaran “con un dedo”.

Más allá del resultado, las declaraciones del goleador nacional pusieron el foco en el trato arbitral hacia jugadores de renombre. Mientras las faltas contra los peruanos pasaban desapercibidas, cualquier contacto con el capitán argentino era sancionado, según Guerrero. Estas palabras generaron debate en diversos medios deportivos, lo que avivó la discusión sobre la influencia de las figuras mediáticas en el desarrollo de los partidos.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el arbitraje del Perú vs Argentina?

Paolo Guerrero no ocultó su molestia ante lo que consideró un trato desigual en el césped de La Bombonera. El delantero de Alianza Lima señaló que el árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo una actuación parcializada al sancionar constantemente a favor de Lionel Messi y sus compañeros de la selección Argentina. Según sus declaraciones, cualquier leve contacto hacia el astro argentino terminaba en una falta cobrada.

“Si ves, lo igualamos en lo físico. No sé cuál sea el análisis que ustedes hacen y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban falta todas. Nadie dice nada porque es Messi”, arremetió el Depredador para las cámaras de Movistar Deportes

Paolo Guerrero criticó la forma en cómo Perú jugó contra Argentina

Además de señalar las irregularidades arbitrales, Paolo Guerrero aprovechó para reflexionar sobre el desempeño de su equipo. El delantero consideró que Perú no jugó al máximo de sus capacidades y que faltó atrevimiento para generar mayores situaciones de peligro frente a una Argentina que dominó gran parte del encuentro, aunque sin mayor profundidad.

“La presión de ellos en el medio campo fue intensa, pero podíamos jugar más, lanzar más, yo quedaba mano a mano, hacía la gambeta para que me tiren una pelota, pero nada. Nos faltó atrevimiento, ser más conchudos y que la bola corra. Podíamos crearle más situaciones, porque quedaban mal parados. A veces perdíamos mucho la pelota. Podíamos tenerla más y no solo correr detrás de la pelota todo el tiempo”, aseveró Guerrero.

El análisis del goleador revela una autocrítica necesaria en momentos complicados para la selección peruana, que con su derrota ante Argentina cayó hasta la última posición de las Eliminatorias 2026. Guerrero enfatizó que los errores internos también pesaron en el resultado y dejó en claro que el camino hacia la clasificación aún está lleno de desafíos.

Paolo Guerrero anunció su posible retiro de la selección peruana

Uno de los momentos más impactantes de las declaraciones de Paolo Guerrero fue el anuncio de que está considerando cerrar su ciclo con la selección peruana. A sus 40 años, el delantero señaló en la entrevista postpartido con ‘Fútbol en América’ que este podría ser su último proceso eliminatorio y dejó abierta la posibilidad de retirarse del fútbol internacional una vez concluida esta etapa.

“Yo no sé lo que vaya a pasar el próximo año. Mis compañeros creo que han hecho un gran trabajo y solo tengo agradecimiento a ellos y con respecto a mí no sé, no te puedo decir. Es posible que sí (haya sido su último partido con la selección), pero yo no soy cobarde. No voy a abandonar el barco. Estaré aquí para lo que el ‘profe’ me pida. Di todo, amo a mi camiseta, por más que mi país me haga doler. Amo mucho a mi gente, a mi patria”, declaró Paolo Guerrero.