Marcelo Bielsa responde a las polémicas acusaciones de Luis Suárez: "Afectan mi autoridad"

En su reciente visita a Brasil, la selección uruguaya logró un importante empate en el Arena Fonte Nova, manteniéndose como escolta en las eliminatorias para el Mundial 2026. El director técnico Marcelo Bielsa analizó el desarrollo del encuentro, aunque las miradas se centraron en sus comentarios sobre el altercado que tuvo con el excapitán del equipo, Luis Suárez.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador abordó el conflicto que surgió meses atrás con el goleador del Inter Miami, quien había señalado que el técnico había separado al grupo. A pesar de que el clima en la Celeste parece haber mejorado, el DT no esquivó el tema y reafirmó el impacto que estas declaraciones tuvieron en su figura.

El director técnico también destacó el rendimiento de su equipo y la calidad de sus jugadores, mientras reflexionaba sobre el futuro de la selección uruguaya en el contexto de las eliminatorias.

Marcelo Bielsa le responde a Luis Suárez

Durante la conferencia, Marcelo Bielsa fue consultado nuevamente sobre el enfrentamiento con Suárez, quien había expresado que el entrenador había generado un ambiente tenso en el plantel. A pesar de que el delantero de 37 años había indicado que las cosas habían mejorado, el popular 'Loco' no dudó en señalar que dichas palabras lo afectaron.

“Cómo voy a ignorar yo que sucedieron cosas que afectan mi autoridad. Por supuesto, seriamente la afectan. Sería necio que yo dijera la contrario. Cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé, queda seriamente afectada su autoridad”, indicó en conferencia de prensa.

¿Marcelo Bielsa seguirá en la selección uruguaya?

Al ser consultado sobre si dejará de ser técnico del conjunto charrúa, el estratega de 69 años evitó explayarse al respecto. “Una pregunta como la que me hace, obviamente, no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro. Me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso. Los entrenadores no dicen voy a continuar, sino que continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan”, remarcó.

Marcelo Bielsa también dirigió las selecciones de Chile y Argentina. Foto: AUF

El análisis del partido contra Brasil

Tras el empate ante Brasil, Bielsa analizó la funcionalidad de su equipo y destacó las habilidades individuales de sus jugadores. “Creo que Uruguay tiene dos jugadores por puesto”, afirmó, resaltando el rendimiento de futbolistas como Nahitán Nández y Guillermo Varela, quienes se destacaron en el partido.

El entrenador también mencionó la importancia de un grupo de mediocampistas, haciendo referencia a Manuel Ugarte, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz. “El ingreso de Rodrigo Aguirre hoy no fue descollante, pero tuvo matices. Pareciera que va a ser un jugador que tenga un rol significativo”, agregó Bielsa, mostrando confianza en el futuro del equipo.