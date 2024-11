Argentina se enfrenta a un reto inesperado en su camino hacia las Eliminatorias 2026. Tras la derrota por 2-1 ante Paraguay en Asunción, el elenco comandado por Lionel Scaloni anunció dos bajas en la zona de la defensa. El próximo reto de la Albiceleste será ante la selección peruana por la fecha 12 de las clasificatorias, en un partido en el que ambos equipos necesitan ganar por lo mostrado en la última jornada.

El último sábado, Argentina confirmó las lesiones de dos de sus defensores clave: Nahuel Molina, quien sufrió una molestia muscular, y Cristian 'Cuti' Romero, quien presenta una lesión en el pie derecho. Con la mirada puesta en el próximo encuentro contra Perú, el director técnico Lionel Scaloni se ve obligado a reconfigurar su línea defensiva, lo que podría impactar en la estrategia del equipo.

Nahuel Molina y 'Cuti' Romero serán bajas para el Perú vs Argentina

Nahuel Molina, lateral derecho del Atlético de Madrid, ha sufrido una molestia en uno de sus muslos, lo que lo deja fuera de la convocatoria. Por su parte, Cristian 'Cuti' Romero, zaguero central del Tottenham, también se perderá el siguiente juego tras haber jugado de infiltrado durante un tiempo en el reciente encuentro contra Paraguay, partido que terminó abandonando por un dolor en el dedo gordo del pie derecho. La situación se complica aún más para Scaloni, quien ya enfrenta una serie de bajas en su plantilla.

Scaloni convocó a Giuliano Simeone tras baja de Nahuel Molina para partido con Perú

Ante este panorama, Scaloni ha decidido convocar a Giuliano Simeone, un joven talento que podría aportar frescura y dinamismo a la defensa. La decisión de incluir al actual jugador del Atlético de Madrid refleja la necesidad urgente de reforzar la línea defensiva, que se verá sometida a una intensa presión en el próximo partido ante la selección peruana.

Aunque Simeone tiene un perfil diferente, ya que no es defensor, sino delantero exterior o mediocampista ofensivo, Scaloni podría considerarlo para jugar por la banda derecha debido a su capacidad atlética. El atacante de 21 años tiene experiencia en la Sub 23 y en los Juegos Olímpicos. Fue suplente en la derrota contra Colombia en Barranquilla y aún no ha debutado oficialmente en la selección mayor. Simeone llegó a Argentina desde Madrid el sábado por la noche y estará a disposición del DT el domingo.

La situación de la lesiones en Argentina previo a la fecha doble de Eliminatorias

Nahuel Molina y 'Cuti' Romero se suman a la lista de ausencias que comenzó con la exclusión de Nico González antes del inicio de la fecha para recuperarse de una lesión leve en el recto femoral sufrida a principios de octubre. Luego, se sumaron las bajas de Lisandro Martínez, debido a un golpe contra Leicester, y de Germán Pezzella, quien no se recuperó de una lesión en el gemelo derecho.