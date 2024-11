¿Cuándo y a qué hora jugarán Perú vs Argentina en La Bombonera por Eliminatorias 2026?

Luego de empatar a cero con Chile, Perú enfrentará a Argentina por la jornada 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los dirigidos por Jorge Fossati no la están pasando nada bien en el proceso clasificatorio, pues se encuentran en la penúltima fecha con siete puntos, mientras que los de Scaloni se ubican en el primer lugar con 22 unidades.

Tras la agónica victoria ante Uruguay con gol de Miguel Araujo, la selección peruana encadenó dos encuentros sin poder ganar: cayeron goleados 4-0 ante Brasil y empataron 0-0 con Chile. Pero eso no es todo, pues los dirigidos por Jorge Fossati apenas han convertido tres tantos y recibieron 14 duelos en las 11 jornadas de las Eliminatorias, por lo que se encuentran en un panorama muy complicado de cara a un posible repechaje para el Mundial de Norteamérica 2026.

La selección argentina, por su parte, viene encadenando partidos bastante irregulares. Pese a que venían con una buena racha de victorias, sufrieron su primera derrota ante Colombia por 2-1 en Barranquilla y empataron 1-1 con Venezuela en Maturín. Si bien le propinaron una goleada de 6-0 a Bolivia con un hat-trick de Lionel Messi, volvieron a sufrir una dura caída, pero esta vez ante Paraguay por 2-1 en el Defensores del Chaco. Gracias a la derrota de los cafeteros, la Albiceleste sigue liderando la tabla de posiciones con 22 puntos.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Perú vs Argentina?

El partido entre Perú vs Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se llevará a cabo este martes 19 de noviembre a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

Perú perdió 2-0 ante Argentina en el Nacional. Foto: La República

¿Dónde se podrá ver el Perú vs Argentina?

La transmisión del Perú vs Argentina se podrá ver a través de América TV (canal 4 y 704 en HD), ATV (canal 9 y 709) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD) para la región peruana, mientras que TyC Sports y Telefé lo pasarán para la región argentina. Si deseas seguir el duelo en streaming, deberás conectarte a América TV GO, ATV GO, Movistar Play y DGO.

¿Dónde van a jugar Perú vs Argentina?

Pese a que en un inicio el duelo entre Perú vs Argentina se iba a jugar en el Monumental de Núñez, Conmebol escogió este recinto para la final de la Copa Libertadores que disputarán Botafogo vs Atlético Mineiro. Ante esta noticia, la selección argentina decidió usar La Bombonera de Boca Juniors, donde la Bicolor ya ha jugado en anteriores oportunidades, precisamente 2, los cuales acabaron en empate.

La Bombonera recibirá el partido ante Perú. Foto: Boca Juniors

Perú vs Argentina: historial reciente

Perú y Argentina se han enfrentado 55 veces (en todas las competiciones). De este total, la Bicolor solo ha ganado 5 veces, la Albiceleste registra 36 triunfos y han empatado 14 veces.