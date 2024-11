Uno de los partidos más emocionantes de la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 fue el que protagonizaron Uruguay vs Colombia porque definieron el duelo en el tiempo añadido. A los 96', Carlos Gómez había marcado el empate 2-2; sin embargo, a los 100', Manuel Ugarte anotó el gol del triunfo, lo que desató la locura en el Estadio Centenario. Tras el pitazo final, Néstor Lorenzo, DT de los cafeteros, explotó contra el árbitro del compromiso, el peruano Kevin Ortega.

Con este resultado, los charrúas treparon al segundo lugar de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026 con 19 unidades y superó por diferencia de goles a los cafeteros, que se encuentran terceros con la misma cantidad de puntos.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la actuación del árbitro peruano Kevin Ortega?

En la conferencia de prensa postpartido, el exentrenador de FBC Melgar apuntó contra el juez principal, Kevin Ortega, y sus acompañantes. Néstor Lorenzo enfatizó que se demoraban en atender a los jugadores lesionados dentro del campo cuando debieron hacerlo fuera de la cancha.

Néstor Lorenzo dirigió a FBC Melgar de la Liga 1 antes de arribar a Colombia. Foto: AFP

"Estamos en Sudamérica, desde que hicieron los goles no se jugó más, prácticamente. Los árbitros permitieron todo, y eso me deprime un poco. Todos sabemos que, cuando un jugador está lesionado, debe ser atendido fuera del campo... Sucedió dos o tres veces, con cinco o seis minutos en el campo antes de que los sacaran. El árbitro debe tener autoridad, pero ese no fue el caso. Eso pesa un poco. La segunda mitad se jugó a otro ritmo", aseveró el estratega argentino.

Por otro lado, el estratega resaltó las cualidades del rival, que se concentran en su gran nivel físico. "Uruguay tiene jugadores de gran calibre que exigen mucho. Los errores no se cometieron inocentemente, fueron forzados por sus movimientos y juego físico. Los tres goles vinieron de rebotes y empujones; no fueron jugadas claras, incluso uno de ellos fue un autogol. Pero sabíamos que sería así", añadió.

¿Cómo quedó el Uruguay vs Colombia por las Eliminatorias?

El último viernes 15, Uruguay vs Colombia nos regalaron un partidazo en el Centenario de Montevideo por la fecha 11 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Cuando todo indicaba que el equipo de Néstor Lorenzo se llevaba un empate gracias al tanto de Carlos Gómez a los 96 minutos, el volante Manuel Ugarte apareció a los 100' para decretar el 3-2 de los charrúas.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas tras la fecha 11

Argentina es líder de las Eliminatorias y tiene 3 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, Uruguay y Colombia. En tanto, la selección peruana de Jorge Fossati y Chile se ubican en el fondo de la tabla con 7 y 6 unidades, respectivamente.

Puesto País PJ DF PUNTOS 1 Argentina 11 13 22 2 Uruguay 11 8 19 3 Colombia 11 6 19 4 Brasil 11 6 17 5 Ecuador 11 6 16 6 Paraguay 11 1 16 7 Venezuela 11 -2 12 8 Bolivia 11 -14 12 9 Perú 11 -11 7 10 Chile 11 -13 6