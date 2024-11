Desde su llegada a Universitario, Fabián Bustos supo ganarse la confianza de los seguidores y de la directiva, al aportar una visión táctica sólida que revitalizó al equipo en el torneo local. Muestra de ello es que, a pesar de ser su primera temporada en el futbol peruano, llevó al cuadro ‘crema’ a conseguir el bicampeonato. Sin embargo, en una reciente entrevista, Bustos confesó que existe un club en Sudamérica que podría tentarlo a abandonar a la ‘U’, lo cual alimenta los rumores sobre su futuro.

Bustos, quien es conocido por su capacidad para armar equipos competitivos y potenciar el talento joven, se mostró sincero al hablar de su sueño de dirigir a uno de los equipos más históricos de la región. Esta revelación causó revuelo entre los hinchas de Universitario, quienes temen que su técnico sea seducido por una nueva oportunidad en el extranjero.

¿Cuál es el club al que Fabián Bustos le gustaría dirigir?

Fabián Bustos sorprendió al expresar su deseo de algún día ser el entrenador de Independiente, uno de los equipos más reconocidos y prestigiosos de Argentina y Sudamérica y el máximo ganador de la historia de la Copa Libertadores con 7 trofeos. No obstante, pese a que dirigir al Rojo es su sueño más grande, el argentino dio a entender que se quedaría en Universitario y respetaría su contrato.

“Es difícil decirlo (sobre si se queda en la ‘U’). Siempre creo que dependemos de los resultados por los dos lados. Me ha pasado que en Barcelona después de dos años espectaculares me llegaban ofertas de Bahía, de Goiás. Llegó Santos y no le pude decir que no, tenía una cláusula de salida”, contó en entrevista con ‘DT’, programa de YouTube conducido por Diego Rebagliati y Thalía Azcárate.

“Me han llamado muchos (clubes argentinos). Actualmente recibimos cosas, pero es difícil. Soy hincha de Independiente, me ha llamado el director deportivo cuando estaba en Barcelona. Me llama Independiente, imagínate, mi hijo es socio del club. Pero, en ese momento, no podía salir de Barcelona, decidí que no. Podía ejecutar la cláusula, pero no era el momento”, agregó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fabián Bustos con Universitario?

Fabián Bustos llegó a Universitario a inicios de 2024 tras la salida de Jorge Fossati con un contrato que garantiza su permanencia al menos hasta el final de la temporada 2025. Su desempeño en el equipo ha sido valorado por la directiva, quien ve en Bustos una pieza clave para alcanzar los nuevos objetivos de la institución tras conseguir el bicampeonato este año.

La continuidad del técnico está asegurada siempre y cuando él y el club mantengan una relación favorable y los resultados acompañen, como ha sucedido hasta el momento. Este contrato le da estabilidad en la ‘U’, y Bustos dejó claro que su compromiso con el club es prioritario. Sin embargo, con sus recientes declaraciones sobre su interés en Independiente, surgen dudas sobre cuánto tiempo podría mantenerse en el país si el equipo argentino le propusiera el puesto.

Fabián Bustos ganó tres títulos de primera división en su carrera con Manta, Barcelona SC y la ‘U’. Foto: Universitario

¿A qué equipos dirigió Fabián Bustos?

Fabián Bustos construyó una carrera en constante crecimiento, con experiencias que lo han preparado para enfrentar retos de alto nivel. Su trayectoria como entrenador incluye varios equipos en Sudamérica, sobre todo en clubes en Ecuador como el Manta, donde debutó como técnico, Delfín y Barcelona SC.

Tras su primer paso por el ‘Ídolo del Astillero’, Bustos fue a Brasil para dirigir a Santos, donde no le fue bien y tuvo que regresar al club norteño. Su segunda salida fue nuevamente a Brasil, pero esta vez al Atlético Mineiro, su último equipo antes de llegar a Universitario.