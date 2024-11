Universitario igualó 0 a 0 con Los Chankas y se convirtió en el bicampeón del fútbol peruano luego que Alianza Lima cayera como local 2 a 1 frente a Cusco FC. No obstante, pese a la algarabía que reinó en Andahuaylas, la celebración del equipo ‘crema’ estuvo marcada por la controversia, ya que personajes como Jean Ferrari y Manuel Barrero aprovecharon la ocasión para cuestionar las acciones y declaraciones de Bruno Marioni, director deportivo de los ‘blanquiazules’, a lo largo de la temporada.

Quien se unió a las críticas contra el argentino fue su compatriota Fabián Bustos, entrenador de la ‘U’, quien recordó una frase polémica del dirigente sobre el rendimiento de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Ante ello, el estratega le dejó en claro que su equipo no ganó ni un solo partido y que sus rivales tuvieron menor jerarquía en el torneo que los de ellos.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Durante las celebraciones por la obtención del título, Fabián Bustos fue entrevistado por las cámaras de L1 MAX y se dio un tiempo para referirse a Bruno Marioni. En sus declaraciones, el técnico criticó que el dirigente aliancista manifestara meses atrás que su equipo fue el mejor representante peruano en la edición 2024 de la Copa Libertadores.

“¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido! Por favor, hay que ser objetivos. Alguno que le diga: ¿Cómo puedes ser el mejor equipo de la Libertadores?”, inició Bustos.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro está tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el entrenador que salió campeón en su primera temporada al mando de Universitario.

¿Qué fue lo que dijo Bruno Marioni?

Luego que Alianza Lima fuera eliminado de la Copa Libertadores, Bruno Marioni aseguró que su equipo había sido el mejor representante peruano en la justa continental. Sin embargo, pese a que tuvieron buenas participaciones en el torneo, el cuadro ‘blanquiazul’ culminó último en su grupo, el cual compartieron con Colo-Colo, Fluminense y Cerro Porteño, y sin triunfos.

“Hemos sido, sin ningún tipo de duda, el mejor equipo peruano compitiendo internacionalmente. Eso marca que vamos por el buen camino. En Alianza somos todos responsables de todo, nadie se responsabiliza ni responsabilizamos a nadie. Nosotros, como Alianza, tenemos una obligación de mostrar una solidez como equipo y una solidez institucional”, declaró.

“Todos vieron que el juego, el equipo compitió. Cuando llegamos dijimos que íbamos a buscar que el equipo representara los valores de Alianza, lo que significa Alianza Lima, y lo hemos hecho, claramente”, aseveró Marioni en su llegada a Lima tras la caída por 3 a 2 contra Fluminense.