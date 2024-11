Diego Rebagliati no responsabilizó a Universitario por celebrar su título en el Monumental. Foto: composición LR/captura de YouTube

Diego Rebagliati no responsabilizó a Universitario por celebrar su título en el Monumental. Foto: composición LR/captura de YouTube

El próximo viernes 15 de noviembre, la selección peruana se enfrentará a Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Este crucial compromiso por las clasificatorias al próximo mundial se disputará en el Estadio Monumental luego de que el Gobierno desestimó el pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para jugar en el Estadio Nacional.

En este sentido, la Bicolor recibirá a los dirigidos por Ricardo Gareca en la casa de Universitario de Deportes. Sin embargo, la reciente celebración del equipo crema por el bicampeonato representaría un serio problema para la selección. Así lo explica el comentarista Diego Rebagliati.

¿Por qué la celebración del título de Universitario en el Monumental afectaría el Perú vs Chile?

En la última edición del programa 'Al Ángulo', Diego Rebagliati detalló cómo la celebración de Universitario en el Monumental por el título podría afectar el Perú vs Chile. De acuerdo al panelista, el estado de la cancha para este trascendental encuentro no sería la mejor.

"Hay varias cosas curiosas con el partido. La ‘U’ va a hacer, con todo el derecho del mundo, una celebración en el estadio, que no implica un partido de fútbol, pero implica grupos de música, conciertos. La cancha no se va a usar al 100%, pero se va a usar una parte y estás a menos de una semana del partido. No te queda otra que convivir con cómo quede la cancha", comentó.

Eso sí, enfatizó en que la responsabilidad no pasa por parte de Universitario de Deportes, puesto que la institución merengue está en su derecho de celebrar su título reciente.

"La cancha es un poco generosa porque al salir un poco de sol, se recupera rápido, pero la ‘U’ no va a limitar su planificado festejo, con entradas vendidas, porque el Gobierno no le dio las garantías al Estadio Nacional. Lo intentaron hasta ayer (viernes 8 de noviembre) por la noche", sentenció.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Perú vs Chile?

El cotejo por la fecha 11 de las Eliminatorias entre la selección peruana ante el combinado chileno se encuentra programado para el viernes 15 de noviembre a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana).

Lista de convocados de Perú para las Eliminatorias

Jorge Fossati volvió a llamar a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima que es el máximo goleador de la selección peruana.