Alex Valera y su futuro con Universitario: “Mi sueño es ser tricampeón”

La alegría sigue presente entre los jugadores de Universitario de Deportes, quienes recientemente obtuvieron el título de campeón nacional de fútbol peruano en su año de Centenario, sumando así su estrella número 28. En ese contexto, el jugador del equipo crema recordó su paso por el club y habló sobre los planes que tiene para la próxima temporada del torneo.

Alex Valera, el delantero merengue, habló en una entrevista con L1 MAX sobre la posibilidad de lograr el tricampeonato el próximo año, el jugador se mostró confiado y afirmó que él tiene claro sus objetivos para la temporada 2025 vistiendo la camiseta crema.

“La verdad mi sueño es ser tricampeón, pero todo dependerá de cómo estemos”, señaló el nueve de Universitario.

Por otro lado, Valera también se refirió a la excelente relación que ha mantenido con el club desde su incorporación. El goleador de la “U” expresó sentirse muy cómodo en el equipo, destacando que esta experiencia ha sido clave para su crecimiento personal y profesional.

“Desde que he llegado me han recibido de la mejor manera. Han hecho que me enamore del club. Yo ahora me siento muy hincha. Es mi segundo hogar porque mayormente me dedico al club. Ello me ayudó mucho en lo personal y lo futbolístico, pero sobre todo más en lo personal”, agregó.

Universitario realizará “la fiesta del bicampeón”

Universitario de Deportes sigue con las celebraciones después de coronarse bicampeón de la Liga1 Te Apuesto, luego de empatar sin goles frente a Los Chankas en Andahuaylas. Tras finalizarse el partido en el Estadio Los Chankas, y con el resultado en contra para Alianza Lima en Matute, el equipo festejó junto a los miles de hinchas que viajaron por horas para acudir al último compromiso futbolístico.

Ahora el club ha anunciado que el gran festejo con su hinchada se llevará a cabo el sábado 9 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon, en Ate, a través de sus redes sociales oficiales. Las entradas, que en su mayoría se encuentran agotadas, tienen precios que van desde los S/. 20 hasta los S/. 60.