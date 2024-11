Universitario y Alianza Lima en una definición de película por el título Clausura

Se baja el telón al Torneo Clausura y la lucha por el título está de candela. Universitario de Deportes es líder con 36 puntos y con una diferencia de +6 goles, por lo que tiene la primera opción de lograr el bicampeonato en el año de su centenario. Eso sí, Los Chankas en Andahuaylas no será una manzana dulce y amenaza con aguar la fiesta (3:00 p.m.).

Jugar en altura ha sido una tarea complicada para los cremas en la temporada. Cuando visitaron ciudades como Huancayo, Arequipa, Tarma, Cusco y Cajamarca, solo en Cajabamba pudo saborear el triunfo cuando derrotó 0-2 a Comerciantes Unidos en la jornada 13. Antes sumó cinco empates contra UTC, Deportivo Garcilaso, Cienciano, Sport Huancayo y Cusco FC. Mientras que masticó el polvo de la derrota en dos oportunidades contra ADT y Melgar.

Fabián Bustos alista su mejor once y tendrá como aliado a la mística y garra para alcanzar el objetivo. Hay dos títulos que muchos hinchas recuerdan con nostalgia. El primero de ellos se dio en el año 2000 en el estadio Manuel Alcides Carrión del temible Cerro de Pasco (4.300 m.s.n.m.). La “U” visitó a Unión Minas y se quedó con el Torneo Apertura tras un triunfo histórico por 2-1. Los locales se pusieron arriba en el marcador, pero la volteada llegó gracias a un doblete del Beto Carranza. El argentino puso la igualdad de penal y de ahí anotó en una espectacular corrida que arrancó casi desde su área, donde se sacó de encima a tres rivales para definir con un puntillazo y decretar la victoria.

PUEDES VER:Canales para ver los partidos de Universitario y Alianza Lima por la definición del Torneo Clausura 2024

El más reciente se dio en el 2013 cuando los entonces dirigidos por Ángel Comizzo consiguieron su estrella 26 ante el Real Garcilaso en el estadio IPD de Huancayo (3,259 m.s.n.m.) en una dramática definición por penales tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

Estos antecedentes ilusionan al hincha merengue que desde distintas partes del país han llegado a Andahuaylas y colapsado los hoteles, hostales y hospedajes que tenían disponibilidad. Ante tal situación, algunos lugareños han optado por alquilar habitaciones y darles algo de comodidad.

“Es el partido más importante para todos, y debemos enfrentarlo de la mejor manera. Estamos concentrados en nuestro juego. Vamos a jugarlo como una final y obtener un resultado importante”, dijo Alex Valera.

Fe íntima

En tanto, Alianza Lima sueña con una definición nacional y hoy sale en el ataque con Franco Zanelatto, Kevin Quevedo, Pablo Sabbag y Paolo Guerrero para intentar golear a Cusco FC en el estadio de Matute y esperar que Los Chankas al menos le robe un empate a los merengues (3:00 p.m.).

Pese a que Guerrero no entrenó con el equipo el último viernes debido a unos problemas estomacales, esto no será impedimento para nuevamente seguir en el once titular de Mariano Soso, que necesita al menos 6 goles para igualar la diferencia que tiene con su compadre y quedarse con el título del Torneo Clausura.