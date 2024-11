La eliminación de Corinthians de la semifinal Copa Sudamericana no cayó nada bien en los hinchas brasileños. Luego de que el equipo del peruano André Carrillo sufriera una remontada 2-1 ante Racing en Avellaneda, un grupo de aficionados acudió al hotel de concentración para increpar a la delegación. De acuerdo a los reportes, se registraron actos de violencia en contra del presidente de la institución.

Desde diversos sectores responsabilizaron al entrenador Ramón Díaz por el bajo nivel que viene mostrando el 'Timao' en sus recientes cotejos. En ese sentido, los torcedores exigieron la salida del argentino del banquillo.

Hinchas de Corinthians 'ajustaron' al equipo tras la eliminación de la Sudamericana

Según reveló TyC Sports, la barra de Corinthians acudió al hotel de concentración donde se encontraba el peruano André Carrillo y los demás jugadores. Ante lo acontecido, Augusto Melo, presidente del club, salió a dar la cara; sin imaginar que los seguidores reaccionarían de forma violenta y exigirían la renuncia del DT.

"El 'apriete' se produjo pasada la medianoche de este jueves en el lobby del alojamiento y quien salió a dar la cara y buscar calmar aguas por el plantel fue el presidente del club, Augusto Melo, mientras personal de seguridad intentaba dispersar a los violentos. De todas formas, no pudieron evitarse los gritos, insultos y reclamos por la renuncia del entrenador Ramón Díaz", explicó el citado medio.

"Otro de los que recibió la catarata de agresiones verbales fue Kadu Melo, sobrino del mandamás y parte del staff del equipo", agregaron.

¿Qué dijo Ramón Díaz tras derrota con Racing?

Al finalizar el cotejo, Ramón Díaz fue muy autocrítico sobre la actuación de sus dirigidos en el partido de vuelta y lamentó que no pudieron resolver el partido luego de conseguir el 1-0 en los primeros minutos.

"Para crear situaciones, tienes que generar en la mitad, tienes que tener mucha movilidad, como lo hicimos en el primer tiempo. En el primer tiempo, fue muy claro, muy lindo el gol y la ocasión que tuvimos. En la Copa no es que tienes tantas situaciones. Si vos ves, ellos prácticamente no tuvieron situaciones de gol. Son instancias y momentos del partido que tienes que resolver", manifestó en conferencia de prensa.

Ramón Díaz llegó a Corinthians a mediados del 2024. Foto: AFP

"Nosotros tuvimos las chances de hacer el segundo gol y no lo pudimos hacer. Sabes que en la Copa son momentos que tienes que saberlo jugar. Es increíble porque el segundo gol no fue muy claro para nosotros, no reordenamos rápidamente la tropa. Cometes un error y después te cuesta la clasificación. Eso lo vamos a tratar de corregir", concluyó.