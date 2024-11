Daniel Ferreyra se encuentra lesionado y no tapará ante Universitario. Foto: composición LR/Liga 1/Luis Jiménez/La República

Universitario visitará a Los Chankas por la fecha 17 del Torneo Clausura 2024 este fin de semana en un partido en el que pueden salir bicampeones nacionales en el año de su centenario. Este crucial duelo por la Liga 1 Te Apuesto 2024 ha generado mucha expectativa y también se ha formado cierta polémica alrededor por lo ocurrido en el Torneo Apertura cuando cayeron por 4-1 en el Monumental y la 'U' se coronó ganador de ese primer certamen del año.

Uno de los que hace poco recordó ese partido fue Carlos Zambrano. El central de Alianza Lima aseguró que en este cierre del Torneo Clausura esperaba que Los Chankas no haga lo que hizo en el Apertura ante Universitario. El defensor de la selección peruana precisó que ese resultado abultado no fue normal. Estas declaraciones generaron la respuesta de Daniel Ferreyra, portero del equipo de Andahuaylas.

¿Qué dijo Daniel Ferreyra, arquero de Los Chankas, sobre las declaraciones de Carlos Zambrano?

En una entrevista para el programa deportivo 'Fútbol Como Cancha', el guardameta fue consultado por las palabras del 'León' y contestó que son declaraciones que no tienen sentido.

"Lo que dijo Carlo, lo que declararon un par de chicos también, lo que viene pasando, son declaraciones que no tienen sentido. Insisto, yo no voy a entrar en ninguna polémica y menos con un crack como Zambrano que me parece un tipo fantástico. Tengo la oportunidad de conocerlo a él y a amigos", manifestó en un inicio.

Luego, añadió que, si se hace un análisis real, caer ante Universitario en el Apertura fue un resultado que estaba dentro de las posibilidades porque el equipo de Fabián Bustos venían imbatibles de local. En ese sentido, aseguró que ese tipo de interpretaciones como la de Zambrano hace mal al fútbol peruano.

"Nos envolvemos todos y hacemos eco de cosas que no corresponden en lugar de hacer un análisis real. Cuando nosotros perdimos 4-0 en el Apertura, la 'U' había ganado 4-1 a Cristal la fecha anterior, posteriormente le había ganado 6-0 a Mannucci y 6-0 a Comerciantes nidos. Cuando tú ves el análisis real, fue un partido con errores, obviamente nuestros, después lo pudimos mejorar para estar en el puesto 10 como estamos hoy, salvando la categoría, pero es una lógica del juego que venía mostrando la 'U', un rival que terminó invicto de local. Por eso digo que las declaraciones sin fundamento futbolístico y que se basan en cosas que no tienen pruebas o sentido, nos hace mal a todos", sentenció.

¿Cómo quedó Universitario vs Los Chankas en el Apertura?

En el Torneo Apertura, la 'U' necesitaba ganar para tentar el título del certamen y goleó 4-0 a Los Chankas en el Monumental con goles de Edison Flores (2), José Rivera y Álex Valera.