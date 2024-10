El reciente homenaje del Miami Heat a su icónica estrella, Dwyane Wade, con una estatua de bronce de 2.5 metros frente al Kaseya Center, no ha dejado a nadie indiferente. Wade, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto, ahora cuenta con un reconocimiento público y permanente en la arena donde vivió sus mejores momentos en la NBA.

Sin embargo, la estatua, que busca representar uno de los saltos emblemáticos de Wade, ha generado opiniones divididas entre los fanáticos debido a lo que consideran una falta de realismo en el parecido con el jugador. La obra, creada por los reconocidos escultores Omri Amrany y Oscar León, se ha vuelto viral en redes sociales y medios deportivos por el acabado del rostro.

Dwyane Wade revela su estatua

El icónico jugador de baloncesto Dwyane Wade fue homenajeado por los Miami Heat con una estatua frente al Kaseya Center. Este tributo, que resalta su legado como una de las grandes figuras del equipo, se presentó ocho meses después de que el presidente del Heat, Pat Riley, anunciara sus intenciones de honrar al exjugador.

La estatua, obra de los artistas Omri Amrany y Oscar León de Timeless Creations, representa a Wade en una celebración memorable, inspirada en su reacción durante una victoria en doble tiempo extra contra los Chicago Bulls en 2009. Esta escultura captura el instante en el que Wade expresó que “era su casa,” mostrando al jugador con los brazos en alto y una expresión de pura alegría, inmortalizando así su legado en el baloncesto.

Dwyane Wade y su estatua. Foto: CNN

Fans critican estatua de Dwyane Wade

La estatua de Dwyane Wade generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su descontento con el resultado final. Muchos señalaron que la escultura no representa fielmente el rostro del exjugador, y las críticas llegaron al punto de comparar la estatua con el infame busto de Cristiano Ronaldo, cuya polémica por su falta de parecido con el jugador portugués fue similar. Además, algunos bromearon diciendo que la figura parecía inspirada en personajes como Morfeo, interpretado por Laurence Fishburne en la película 'Matrix'.

En Instagram, los comentarios sobre la imagen sobran, una de ella señala que fue un pedido por TEMU (una plataforma china de copias). Estas comparaciones humorísticas y las críticas han sido tanto en tono de broma como de queja seria, generando que la estatua se convierta en tema viral.

Memes de la estatua de Dwyane Wade. Foto: El Heraldo

Dwyane Wade feliz con su estatua

A pesar de la controversia, Dwyane Wade se mostró emocionado y agradecido con la organización del Miami Heat por este homenaje. Durante la ceremonia, Wade expresó que el reconocimiento es un recordatorio de su vínculo con los fanáticos y con la ciudad de Miami, destacando lo significativo que resulta para él formar parte del legado de la franquicia.

Evitó responder directamente a las críticas, Wade eligió enfocarse en el aspecto positivo del evento, resaltando el valor sentimental de esta obra en su vida y carrera. "No jugué para esto, no tomé el balón de baloncesto para esto. Lo hice para cambiar la vida de mi familia. Me siento uno de los hombres más afortunados del mundo porque la gente cree en mí", sostuvo la estrella.