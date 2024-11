La jornada 16 del Torneo Clausura 2024 dejó como resultado más llamativo la goleada 12-0 de Sporting Cristal a Unión Comercio, la más abultada en la historia del fútbol peruano. Uno de los protagonistas del encuentro fue el joven portero Diego López, quien hizo su debut profesional en primera división y rompió en llanto tras el pitazo final. Ante lo ocurrido, el jugador recibió el aliento de cientos de hinchas en sus redes sociales, pero su caso también fue comentado por Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes.

El exfutbolista del club estudiantil hizo hincapié en el hecho de que este escandaloso resultado deja mal parada a la Liga 1 a nivel internacional y señaló a los dirigentes del conjunto selvático como los principales responsables de "malograrle la carrera" al arquero de apenas 19 años.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el portero Diego López?

"Son cosas que me mueven, porque hay chicos que están expuestos y eso perjudica la imagen de nuestra liga. Esta clase de cosas no deberían pasar", declaró Ferrari, desde la zona mixta del Estadio Monumental, al término del Universitario vs Cienciano.

El mandamás de la institución crema aseguró que "le disgusta" que este tipo de situaciones se produzcan. "Me preocupa particularmente el futbolista. Cuando son chicos que recién empiezan, puede ser que al arquero le estés malogrando la carrera. Eso me disgusta", agregó.

El exmediocampista también exigió sanciones de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contra los dirigentes de Unión Comercio por el mal manejo que permitió este suceso: "Hay una responsabilidad evidente de su directiva, más allá de que el equipo está descendido. Y tiene que haber también algún tipo de llamada de atención o sanción contra estos dirigentes".

Por último, Jean Ferrari calificó como "lamentable" lo ocurrido en Tarapoto, pues consideró que esto deja "mal parados" a todos los actores del campeonato peruano ante los ojos del mundo. "Es lamentable, va a ser noticia mundial. Un 12-0 en una liga nos deja mal parados a todos. Imagínate a ese chico, con 12 goles en contra, ¿cómo queda?", concluyó.

Diego López agradeció los mensajes de aliento en sus redes sociales

Algunas horas después del partido contra Sporting Cristal, Diego López se pronunció a través de sus redes sociales para agradecer por el aluvión de mensajes de aliento que los hinchas le hicieron llegar. El guardameta dejó breves pero sentidas palabras dirigidas tanto a los fanáticos como a sus familiares.

"Hola, buenas noches. Quiero agradecer a mis padres por estar a mi lado y también agradecer a las personas que me han estado etiquetando y enviándome mensajes motivadores. Les agradezco mucho de corazón por todo el apoyo incondicional que estoy recibiendo por su parte y mi familia. Bendiciones a todos", escribió en una de sus historias de Instagram.

Mensaje de Diego López en sus redes sociales. Foto: captura de Instagram

Quien también se pronunció para expresarle su respaldo a López, fue Pedro Gallese. El portero de la selección peruana instó a su colega a tomar este tropiezo como motivación para mejorar y lo elogió por su valentía. "El puesto de arquero es para valientes y sé que tú lo eres. Que esto te sirva de motivación para la larga carrera que tendrás. No caigas, siempre cabeza arriba. Te deseo lo mejor, no pares de entrenarte", escribió el 'Pulpo'.