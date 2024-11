Diego López se convirtió en protagonista de la histórica goleada 12-0 que registró Sporting Cristal ante Unión Comercio por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Al finalizar el cotejo, el joven portero se vio muy afectado por el resultado y tuvo que ser consolado por varios jugadores rimenses.

Luego de algunas horas, el futbolista de 19 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje y agradeció por los mensajes de apoyo que recibió.

"Hola, buenas noches, quiero agradecer a mis padres por estar a mi lado y también agradecer a las personas que me han estado etiquetando y enviándome mensajes motivadores. Les agradezco mucho de corazón por todo el apoyo incondicional que estoy recibiendo por su parte y a mi familia", mencionó en sus redes sociales.

Mensaje de Diego López en sus redes sociales. Foto: Instagram

Diego López, arquero de Unión Comercio, terminó llorando tras goleada

Apenas finalizó el duelo, Diego López no pudo evitar el llanto por la estrepitosa goleada que sufrió su escuadra. En las imágenes se aprecia que varios jugadores le mostraron su apoyo, entre ellos el delantero Irven Ávila.

¿Quién es Diego López?

Diego Armando López Quispe es un arquero que nació el 16 de mayo del 2005 en Tarapoto; es decir, tiene 19 años. Antes de arribar al 'Poderoso de Moyobamba', el guardavalla vistió la camiseta de Deportivo Municipal.

Luego de ganarse un lugar en la reserva de Unión Comercio, y firmar su contrato profesional a inicios del 2024, debutó como profesional contra Sporting Cristal.

Diego López firmando contrato profesional a inicios de este año. Foto: Instagram/diegolopezquispe_1

Diego López recibió mensajes de apoyo

Ante lo acontecido, muchos seguidores del fútbol peruano acudieron a las redes sociales de Diego López para expresarle su apoyo. Además, cuestionaron el accionar de los dirigentes.

"Desde aquí te mando un fuerte abrazo, Diego. Los grandes nacen desde abajo y con fracasos en el camino, hasta los mejores cometen errores. Hoy fuiste muy valiente en afrontar una de tus batallas de tu vida frente a un equipo grande", "No se rinda, señor, usted al menos tuvo las agallas para salir al frente, cosa contraria de los dirigentes", "Ánimo, hermano, siempre se puede volver a levantar. Eres un ejemplo de valentía", "Fuiste a sacar cara por tu equipo, no te sientas mal. Culpa es de los dirigentes que se quieren lavar las manos así", "Un resultado no te define. Este es el comienzo y el fútbol te da revanchas! Fuerza, Diego", escribieron en sus redes sociales.

Pedro Gallese se solidarizó con Diego López y le envió mensaje

El portero de la selección peruana utilió sus redes sociales para brindarle su apoyo tras duro momento. "El puesto de arquero es para valientes y sé que tú lo eres. Que esto te sirva de motivación para la larga carrera que tendrás. No caigas, siempre cabeza arriba. Te deseo lo mejor, no pares de entrenarte", escribió.

¿Cómo quedó el partido de Sporting Cristal?

El equipo dirigido por Guillermo Farré no tuvo piedad de Unión Comercio y se impuso 12-0 en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Dicho resultado superó la máxima goleada en el fútbol peruano, la cual fue registrada en el 11-0 de Alianza Lima ante Sport Pilsen en 1984.

Tabla Acumulada tras la goleada de Sporting Cristal

Los de la Florida lograron adjudicarse el segundo lugar de la Tabla Acumulada de la Liga 1. Por su parte, Unión Comercio se ubica en el fondo y ya perdió la categoría.

Puesto Equipo PJ DF PTS 1 Universitario 33 46 76 2 Sporting Cristal 33 53 71 3 FBC Melgar 33 31 69 4 Alianza Lima 33 31 69 5 Cusco FC 32 6 57 6 Cienciano 33 -3 49 7 ADT 32 6 47 8 Atlético Grau 32 13 45 9 Alianza Atlético 32 -7 40 10 Los Chankas 32 -4 38 11 Sport Huancayo 33 -18 37 12 Deportivo Garcilaso 33 -4 36 13 Sport Boys 33 -18 35 14 Comerciantes Unidos 32 -21 34 15 UTC 33 -18 30 16 César Vallejo 33 -19 30 17 Carlos Mannucci 33 -30 30 18 Unión Comercio 33 -42 17

Próximo partido de Unión Comercio

El siguiente y último partido de Unión Comercio en el Torneo Clausura 2024 será su choque como visitante frente a Cienciano. El duelo se llevará a cabo el próximo jueves 31 de octubre, desde las 5.30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.