La histórica goleada de Sporting Cristal por 12-0 ante Unión Comercio dejó una imagen que conmovió a muchos aficionados: al finalizar el cotejo, el joven arquero Diego López no pudo evitar romper en llanto y fue consolado por varios futbolistas del conjunto rimense.

Ante lo acontecido en la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, los seguidores del jugador de 19 años expresaron diversos mensajes de apoyo en sus redes sociales.

Mensajes de apoyo al portero de Unión Comercio

Apenas se consumó la goleada de Sporting Cristal, los internautas acudieron a la cuenta de Instagram del joven portero para expresar su solidaridad y dejarle una serie de mensajes de apoyo.

"Nuestra solidaridad para Diego López, arquero de Unión Comercio. Con apenas 19 años pusiste la cara por tu equipo en el momento más difícil. El fútbol es así, estamos seguros de que la vida te dará mejores momentos", "Mucha fuerza para Diego López, esto todavía sigue", "¡A levantar cabeza, Diego! Tienes mucho por delante, a seguir luchando por tus sueños", "¡Fuerza y ánimos, Diego, no fue tu culpa! A seguir luchando con todo", mencionaron.

Por otra parte, desde diversos sectores cuestionaron a los dirigentes de Unión Comercio por mandar un equipo con suplentes para el cotejo contra los celestes.

"Desde aquí te mando un fuerte abrazo, Diego. Los grandes nacen desde abajo y con fracasos en el camino, hasta los mejores cometen errores. Hoy fuiste muy valiente en afrontar una de tus batallas de tu vida frente a un equipo grande", "No se rinda, señor, usted al menos tuvo las agallas para salir al frente, cosa contraria de los dirigentes", "Ánimo, hermano, siempre se puede volver a levantar. Eres un ejemplo de valentía", "Fuiste a sacar cara por tu equipo, no te sientas mal. Culpa es de los dirigentes que se quieren lavar las manos así", "Un resultado no te define. Este es el comienzo y el fútbol te da revanchas! Fuerza, Diego", agregaron.

¿Quién es Diego López, arquero de Unión Comercio?

Diego Armando López Quispe es un joven arquero que nació el 16 de mayo del 2005 en Tarapoto. El joven guardameta estuvo en Club Deportivo Municipal antes de llegar a Unión Comercio. Actualmente, tapa en la reserva del Poderoso de San Martín. Según publicó en sus redes sociales, firmó por primera vez un contrato profesional el pasado 22 de enero del 2024.

Diego López firmando contrato profesional a inicios de este año. Foto: Instagram/diegolopezquispe_1

¿Cómo quedó el partido de Sporting Cristal?

El equipo dirigido por Guillermo Farré no tuvo piedad de Unión Comercio y se impuso 12-0 en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Dicho resultado superó la máxima goleada en el fútbol peruano, la cual fue registrada en el 11-0 de Alianza Lima ante Sport Pilsen en 1984.

Tabla Acumulada tras la goleada de Sporting Cristal

Los de la Florida lograron adjudicarse el segundo lugar de la Tabla Acumulada de la Liga 1. Por su parte, Unión Comercio se ubica en el fondo y ya perdió la categoría.