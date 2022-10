¿Por qué Sebastien Pineau eligió Chile en vez de Perú? Gustavo Roverano lo explica

Tras una mala campaña en la dirección técnica de la selección peruana sub-20, Gustavo Roverano reapareció ante cámaras y habló sobre su paso por el banquillo blanquirrojo en el programa “A presión”. Entre los diversos temas que tocó, el entrenador fue consultado sobre Sebastien Pineau, el joven delantero de Alianza Lima que cuenta con nacionalidad francesa, chilena y peruana.

El atacante de 19 años era constantemente llamado a los microciclos de la Bicolor y de la Roja; sin embargo, en los últimos meses dejó de lado a la escuadra patria para enfocarse en Chile. Al respecto, Roverano reveló lo que conversó con el futbolista, quien en un inicio le manifestó que elegiría a Perú.

Sebastien Pineau decidió jugar por Chile y no por Perú. Foto: composición LR/Selección chilena/Infobae

“En el primer microciclo hablé con él y yo le dije que no era bueno que esté con una selección y con otra. Le dije que se tenía que decidir y que él tenía que estar donde él quisiera y se sienta cómodo ”, contó el exestratega.

“Me contestó que quería jugar con Perú, pero que tenía un compromiso para ir a jugar con Chile a Paraguay y que tenía que cumplirlo porque ya había dado su palabra” , continuó su relato. No obstante, en un duelo que la Bicolor tenía con la Roja, Roverano lo convocó, pero Pineau se mostró confundido, lo cual no fue del agrado del técnico.

“El siguiente partido que teníamos era con Chile, yo lo cité, me dijo que estaba confundido porque tenía presión de la familia y que quería esperar. Yo le dije que no me parecía porque ya habíamos quedado en una cosa (que jugaría por Perú)” , indicó.

Pineau pertenece a Alianza Lima. Foto: composición LR/Selección peruana/Selección chilena

Debido a lo que los familiares del delantero querían que defendiera la camiseta chilena, Roverano buscó conversar con ellos, pero no se pudo entablar una comunicación.

Finalmente, el entrenador mencionó que entendía los motivos del jugador. “Para mí, la selección es de querer, no es por obligación ni dinero”, concluyó.

Roverano sobre Alexander Robertson del Manchester City

Alexander Robertson ya rechazó en una ocasión el llamado para integrar la selección peruana sub-17. Foto: Manchester City

También le preguntaron lo que pasó con el juvenil Alexander Robertson del Manchester City. Sobre el tema, Gustavo Roverano confesó que, debido a que el futbolista hablaba inglés, él no se comunicó directamente, pero sí la gente de captación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin embargo, aunque en un inicio hubo respuesta del mediocampista, luego dejó de contestar.