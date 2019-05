Luís Advíncula sobre Copa América: " Traer una copa al Perú sería espectacular"

El destacado futbolista peruano Luis Advíncula regresó al país para iniciar los entrenamientos con la Selección Peruana, dirigida por el DT argentino, Ricardo Gareca, y se animó a compartir algunos sentires con la prensa local de cara a la llegada de la Copa América 2019.

Para el defensa nacional, Luis Advíncula, el sueño para alzar la copa en este campeonato próximo a realizarse en Brasil se mantiene presente en todos sus compañeros. "Uno siempre sueña con eso. Después de haber clasificado (al Mundial Rusia 2019), traer una copa al Perú sería espectacular. Esperemos y se de", refirió el 'Rayo'.

Para Luis Advíncula, la participación de la bicolor en la Copa del Mundo les dejó diversas lecciones basadas en errores que no pretenden repetir en este campeonato: "Tenemos la experiencia de lo que pasó en el Mundial, del primer partido no saber aprovecharlo y después no nos alcanzó. Esperemos y este primer encuentro ( en la Copa América) salir con todo", añadió Advíncula quien estuvo, hasta hace poco, como jugador del Rayo Vallecano en España.

El futuro en el fútbol del delantero peruano es aún incierto pues si bien tiene propuestas de otros clubes en Europa, aún no hay nada concretado.