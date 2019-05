Lionard Pajoy: "Si me llama Pablo Bengoechea, habrá que contestarle" [VIDEO]

Después de varios días de incertidumbre, Alianza Lima hizo oficial este domingo el regreso del uruguayo Pablo Bengoechea como director técnico, tras la renuncia del argentino Miguel Ángel Russo en abril pasado. ‘El Profesor’, quien salió campeón nacional con el club íntimo en el 2017 y subcampeón en 2018, tomará las riendas del club que dejó hace cinco meses y buscará pelear por el título de la Liga 1 2019.

La vuelta del ex DT de la selección peruana generó diversas opiniones en los hinchas y jugadores del torneo local y una de ellas fue la Lionard Pajoy, delantero colombiano del Alianza Universidad, quien fue parte del plantel que logró el título nacional en Alianza Lima después de 11 años.

“Ahora estoy en Alianza Universidad, me siento cómodo pero no sé que pueda pasar. El regreso de Pablo Bengoechea le viene bien al equipo. Conoce a la mayoría de jugadores, el torneo, el país y le ha ido bien, los resultados hablan solos. Si me llama o escribe, habrá que contestarle", dijo Pajoy a TV Perú después del triunfo de su equipo frente a Sport Boys.

Lionard Pajoy llegó a Alianza Lima en el 2016 procedente del Unión Comercio de Moyobamba donde anotó 18 goles en una temporada. La cuota goleadora del futbolista cafetero llamaron la atención de Alianza y lo ficharon hace tres años. En su primera campaña, quedó como máximo goleador con 17 goles y en la segunda sumó 6 dianas, siendo pieza fundamental para Pablo Bengoechea en el ataque.

Dato: Pablo Bengoechea firmó su nuevo vínculo con Alianza Lima por una temporada y media (2020).