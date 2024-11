RMP sobre el papel de la PNP en la fuga de Nicanor Boluarte: "Se le escapan las tortugas"

La abogada y conductora de Sin Guion, Rosa María Palacios, se refirió al papel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el caso de Sheyla Cóndor y lo comparó con su labor en la búsqueda y captura Nicanor Boluarte, tras la decisión del Poder Judicial de dictar 36 meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el caso Los Waykis en la Sombra. En ese sentido, Palacios indicó que "a esa misma Policía se le escapan las tortugas", luego de perder el rastro del hermano de Dina Boluarte.

En la misma línea, también habló sobre las declaraciones de los miembros del gabinete ministerial en relación con el hermano de la presidenta, quien decidió no entregarse a las autoridades judiciales y se encuentra no habido desde el lunes 18 de noviembre.

"Ayer han soltado a todos los ministros: Vivienda, Trabajo, Producción, a hablar maravillas de Nicanor (Boluarte), al (ministro) de Salud a rajar de las autoridades judiciales, una politización. El señor te ofrecía ser prefecto o subprefecto y la resolución la firmaba su hermana (Dina Boluarte) quien es presidenta de la República, no necesitas ser un genio para saber que eso se llama tráfico de influencias. No puede salir a defender eso, es muy grotesco", comentó.

Rosa María Palacios se refiere al caso de Michael Urtecho

La abogada Rosa María Palacios también comentó sobre la situación actual del excongresista Michael Urtecho y su esposa Claudia Gonzales Valdivia, quienes fueron sentenciados a 22 años y 5 meses y 28 años, respectivamente por el caso 'Mochasueldos'. En esa línea, Palacios también calificó el actuar de la PNP como indicando que "se les escapan las tortugas", debido a que Urtecho se encuentra como no habido.

"Para que vean que se les escapa las tortugas, la policía no ha sido capaz de detener a una persona que está en silla de ruedas, también se les escapó. Su desplazamiento es difícil, notorio, no lo vio y desapareció. Creo que la Policía Nacional pasa su peor hora, sea por su participación en feminicidios, sea porque se escapa las tortugas, esto ya es irrisible", expresó.

RMP en Sin Guion: el Congreso sigue destruyendo

La conductora de Sin Guion también cuestionó al Congreso de la República, donde se aprobó ampliar la legislatura para poder debatir y votar el proyecto de reforma constitucional, que elimina la Junta Nacional de Justicia (JNJ) — encargada de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales — por la Escuela Nacional de la Magistratura. La iniciativa legislativa propone la modificatoria de, al menos, 14 artículos de la Constitución Política y necesita ser aprobado en dos legislaturas con un mínimo de 87 votos.

"Esta famosa Escuela de la Magistratura es un engendro creado por el Congreso para desaparecer a la Junta Nacional de Justicia, porque los congresistas no quieren que el Poder Judicial sea independiente, no quieren que el Ministerio Público sea independiente, no quieren que haya una institución realmente autónoma, que elija jueces y fiscales y que les aplique medidas disciplinarias", dijo.