Sale Buffon y entra: Los cinco posibles reemplazos de 'Gigi' en PSG

PSG rompió el mercado de pases en 2018 cuando contrató a un veterano y muy respetado Gianluigi Buffon para resguardar el arco parisino. Ambas partes llegaban sufriendo dos decepciones seguidas en la Champions y, de la mano de 'Gigi', los franceses tendrían la gran chance de levantar la 'orejona'.

Su salida de la Juventus, sin embargo, no estuvo libre de polémica. El portero había permanecido 17 años en la Juventus, y había puesto el pecho en los peores momentos con 'La Vecchia Signora', como el Calciopoli, y los más alegres como el hepteto y el emocionante ascenso.

Lamentablemente para el portero Campeón del mundo en Alemania 2006, la suerte en PSG no le ha acompañado. Si bien mantuvo su portería invicta en nueve partidos, recibió 24 goles en 22 partidos y disputó 2174 minutos. A falta de un mes, aun no ha renovado contrato a pesar de que el portero ya anunció que el club se lo ha ofrecido.

"El club me ha ofrecido una renovación y esto me hace feliz y me gratifica. En París estoy bien, estoy viviendo una experiencia excepcional que con 40 años tenía que probar", había contado Buffon.

Conoce en la galería cuánto cuesta el pase de cada portero que se rumora reemplazo de Gianluigi Buffon.

1. Alphonse Areola

El portero es una de las apuestas de PSG a futuro. El francés le ha ganado la partida a Buffon en la Liga 1, y aunque ha jugado más partidos en la temporada, en la Champions League los parisinos apostaron por la experiencia del italiano.

Areola tiene contrato hasta el 2023. Ha disputado 30 partidos, recibió 28 goles y dejó su portería en cero en 15 ocasiones.

2. David De Gea:

El portero español ha empezado a sonar en 'Parque de los Principes' para reforzar la porteria parisina. Sin embargo, el elevado costo de su carta pase terminaría por frustar el pase del arquero de 28 años.

En la última temporada, De Gea disputó 47 encuentros con Manchester United, recibió 63 goles y mantuvo su arco en cero en 10 partidos. Tiene contrato hasta junio del 2020 con los 'Red Devils'.

3. Kevin Trapp

El portero del Eintracht Frankfurt ha tenido una temporada espectacular. Luego que el PSG lo prestase al club aleman, los rumores de su regreso han crecido partido a partido.

Trapp ha disputado 42 partidos y recibido 56 goles. En 12 encuentros dejó su portería en cero.

4. Keylor Navas

Tras la salida del portero costarricense, los grandes de Europa han sido parte de los rumores sobre el equipo al que llegará. Si bien la temporada no ha sido buena para el arquero, que tuvo que compartir el puesto con Courtois, ha disputado 21 partidos y recibido 17 goles. Dejo su arco sin goles en 7 oportunidades.

5. Gianluigi Donnarumma

Se rumora que PSG habría lanzado una oferta de 50 millones de euros por él y que Milan, no ingrese a la Champions League, tendrá que aceptar.

El portero tiene contrato hasta 2021 con AC Milan. Ha jugado 37 partidos, recibiendo 32 goles y dejando su porteria sin goles en 13 oportunidades.