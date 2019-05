Djokovic vs. Del Potro EN VIVO vía ESPN: cuartos de final del Master 1000 de Roma

Djokovic vs. Del Potro se enfrentan HOY EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por los cuartos de final del Master 1000 de Roma. Esta partida iniciará a las 2:00 pm (Perú) y 4:00 pm (Argentina) y será TRANSMITIDO vía ESPN 2. Además podrás seguir ONLINE las incidencias por larepublica.pe.

Este viernes el Master 1000 de Roma se viste de gala, y no es para menos, dos destacados representantes se enfrentan por el pase a las semifinales. Juan Martín del Potro y Novak Djokovic se vuelven a ver las caras después de casi un año. La última vez que se enfrentaron fue en la final del US Open de 2018, con amargo recuerdo para el argentino que cayó en tres sets por 6-3, 7-6 y 6-3.

4 times Rome's Champ. Say hello to 🇷🇸 N O L E 🙌 #ibi19 @DjokerNole #djokovic #nole pic.twitter.com/t6SX9wVumo

La llave por los cuartos de final del Master 1000 de Roma trae a Djokovic en un gran momento y vuelve a ser el favorito frente a Delpo. El objetivo del tenista argentino es mostrarse competitivo ante el serbio que se ha mostrado intratable en las últimas semanas.

Novak Djokovic (1° en el ránkink ATP) arrancó el torneo en la segunda ronda y dejó en el camino al canadiense Denis Shapovalov por con marcadores de 6-1 y 6-3. En tercera ronda se impuso sin problemas al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3 y 6-0.

The #DelpoDocumentary is now LIVE 🙌



Watch right here 👉 https://t.co/gFmSynvjlb @delpotrojuan pic.twitter.com/150ClicrVB