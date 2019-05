Lima 2019: La lucha de Mauricio Fiol

Mauricio Fiol, quien está sancionado hasta el 11 de junio por dar positivo en la prueba antidopaje en Toronto 2015, sí estará en Lima 2019. Sin embargo, no podrá competir en el estilo mariposa, tal como era su deseo.

El nadador publicó en sus redes sociales un video en el que aseguraba que la Federación Deportiva Peruana de Natación le “estaba cortando las manos y los pies” al no dejarlo competir en dicha modalidad. “El comando técnico ha informado que no voy a competir en los 100 y 200 mariposa. Solo me van a dejar competir en las pruebas donde nadie ha logrado clasificar”, aseguró nuestro compatriota, tras dejar en claro que sus marcas respaldan su pedido. “Los tiempos que vengo logrando son mejores que mi récord nacional y mucho mejores que los tiempos que se lograron en el selectivo”, acotó Fiol.

La explicación de la FDPN

A través de un comunicado, la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN) le respondió a Fiol, asegurando que se han tratado de comunicar con él para informarle que será parte de la delegación, pero competirá en los 200 metros libres.

“Tres peruanos han completado exitosamente los criterios de selección y obtenido por derecho propio a participar en los cuatro puestos disponibles, en las pruebas antes indicadas. Esta situación no es discrecional y se toma en el marco de la normativa internacional y nacional, que lleva a la toma de decisión desde la ética y sobre todo el respeto a los nadadores clasificados en buena lid, además del fair play y la equidad, principios fundacionales del deporte y del espíritu olímpico”, dice la carta, y confirman que Mauricio competiría en la prueba de 200 metros libre, donde tiene el récord nacional. Además, se planea sumarlo para “fortalecer los relevos nacionales (donde participaría en las pruebas que domina)”.

Sabía que

Todo claro. Hay que indicar que Mauricio Fiol no participó en el selectivo realizado en el mes de abril y que de manera oficial no se le puede medir tiempos, ya que todavía se encuentra sancionado.