Bayern Munich vs Werder Bremen EN VIVO: por el pase a la final de la Copa de Alemania 

VER EN VIVO | Bayern Múnich vs Werder Bremen se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV) | YouTube | Bayern Múnich vs Werder Bremen por Internet Gratis | por la semifinal de la Copa de Alemania. Este cotejo se desarrollará en el Weserstadion desde las 1:45 p.m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Los dos equipos se volverán a encontrar dentro del campo de juego luego de haberse enfrentado por la Bundesliga el último fin de semana en el Allianz Arena. El resultado fue a favor de los 'bávaros'.

Werder Bremen, club donde milita el peruano Claudio Pizarro, quiere llegar a la final de Copa Alemana, un lugar donde no accede desde la temporada 2009/10, y de paso evitar que el Bayern Múnich logre el doblete esta temporada pues el cuadro muniqués está cerca de ser campeón en la Bundesliga.

"Escribí a algunos jugadores del Bayern tras el sorteo y saben que el partido no será fácil. Creo que habrían preferido otro rival", señaló Claudio Pizarro a la agencia AFP en la previa del encuentro.

Niko Kovac, entrenador de los ‘bavaros’, no dudó en llenar de elogios al ‘Bombardero de los Andes’. El técnico reconoció muchas de las cualidades del futbolista peruano de 40 años.

“Claudio Pizarro es un gran futbolista y un hombre aún mejor. Un chico bueno y divertido. Me alegro de que todavía juegue fútbol a los 40 años, incluso si las cosas se vean diferentes a las de hace 15 años. Ahora está jugando media hora o 60 minutos”, aseguró el DT de Bayern.

El ganador enfrentará al RB Leipzig en la gran final del próximo 25 de mayo. Este equipo eliminó en la otra semifinal al Hamburgo por 3-1.

Bayern Munich vs Werder Bremen EN VIVO: partido por Copa Alemana

Perú: 1:45 p.m.

Alemania: 8:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Brasil: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: alineaciones posibles

Bayern Múnich: Ulreich, Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman y Lewandowski.

DT: Niko Kovač.

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Veljković, Moisander, Augustinsson, Max Kruse, Bargfrede, Klaassen, J. Eggestein, Harnik y Rashica.

¿En qué canal ver el Bayern Múnich vs Werder Bremen por la Copa Alemana?

Si te encuentras en países como Argentina, Chile, Perú Colombia, Ecuador y México, podrás seguir en vivo el partido de Bayern Múnich vs Werder Bremen por la Copa Alemana a través de Directv.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Bayern Munich vs Werder Bremen?

Si quieres seguir el Bayern Munich vs Werder Bremen Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.