Elejalder Godos vs ‘Tigrillo’ Navarro: la fuerte discusión en vivo que se salió de control [VIDEO]

Un momento tenso se vivió en la mesa de conducción del programa ‘Exitosa Deportes’, Elejalder Godos y Carlos ‘Tigrillo’ Navarro tuvieron un fuerte altercado de palabras en vivo al debatir sobre la derrota de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2019. El video se ha viralizado en Youtube.

Ambos panelistas tuvieron ideas distintas, mientras que el ‘Tigrillo’ Navarro argumentada que la derrota de Sporting Cristal frente a Olimpia de Paraguay, era un reflejo de que los jugadores e hinchas peruanos no sentían o sabían del nivel que se requiere en la Copa Libertadores. Elejalder Godos refutó la idea de su compañero tal y todo terminó mal tal y como se puede ver en Youtube.

“Están en la selección (sobre algunos jugadores de Sporting Cristal)”, expresó Godos. Acto seguido Carlos Navarro, en evidente disconformidad y molestia golpeó la mesa, exigió que le explique qué jugadores del plantel ‘rimense’ están en la selección peruana actualmente.

Elejalder no se quedó atrás y se defendió poniendo como ejemplo a Johan Madrid. “A mi no me vas atarantar”, manifestó en más de una vez en referencia al ‘Tigrillo’ Navarro. Gonzálo Núñez, que estaba en medio de los dos conductores, se quedó callado y no intervino en la airada discusión entre sus compañeros.

Video: desde 36:23