Daniel Bryan vs Kofi Kingston EN VIVO: día, hora y dónde ver esta lucha en Wrestlemania 35

WWE Wrestlemania 35 | Daniel Bryan vs Kofi Kingston será uno de los combates más esperados de Wrestlemania 35 y tú podrás disfrutarlo este domingo vía Fox Action y WWE Network desde las 6:00 pm.

Kofi Kingston tuvo que remar mucho para que se le de la oportunidad que venía buscando desde hace 11 años pero finalmente lo consiguió. El ghanés retará a Daniel Bryan quien busca mantener su campeonato para seguir 'educando' al universo WWE sobre las bondades de la ecología.

Kingston debutó en WWE en el 2007 con un personaje de jamaiquino, por su simpatía y su agilidad, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público sobre todo infantil. Años después se unió a Big E y Xavier Woods para formar 'The New Day', equipo con el que batiría el récord del reinado más largo de campeonatos en parejas.

Sin embargo, nunca había conseguido una oportunidad uno contra uno por un campeonato mundial. Luego de haber conseguido las preseas intercontinental, de Estados Unidos y de equipos, el título máximo siempre le fue esquivo.

Pero la gran oportunidad llegaría por accidente. Mustafa Alí se lesionó y 'El rey del Boom Drop' lo reemplazó en la Cámara de Eliminación donde Daniel Bryan conseguiría retener su campeonato mundial. A partir de ese momento, gracias a su entrega y pundonor, el público se volcaría a apoyarlo incondicionalmente.

No obstante, el camino no sería nada fácil y el principal obstáculo sería el presidente de la WWE, Vince McMahon, quien consideraba a Kingston un buen luchador pero no merecedor de retar al campeón en Wrestlemania.

Kingston tuvo que derrotar a 5 luchadores para obtener su chance, sin embargo, cuando lo había conseguido, McMahon le puso un rival más, el mismísimo 'campeón ecológico' quien aprovechó el cansancio del miembro de 'The New Day'.

Ante los reclamos del 'equipo del positivismo', McMahon le dio una oportunidad más, pero ahora eran Big E y Xavier Woods quienes tuvieron que pasar por encima de 5 equipos para ayudar a su compañero.

Finalmente, en un acto de perseverancia y amistad, ambos luchadores lograron llegar hasta el final para cumplir el sueño de Kofi Kingston después de 11 años.

¿Cuándo lucharán Daniel Bryan vs Kofi Kingston EN VIVO por Wrestlemania 35?

Wrestlemania 35 se llevará a cabo este domingo 7 de abril y Daniel Bryan vs Kofi Kingston será una de las luchas estelares del evento.

Daniel Bryan vs Kofi Kingston EN VIVO Horarios para ver WWE WrestleMania 35 en Latinoamérica

Estos son los horarios de inicio de Wrestlemania 35. La cartelera preliminar iniciará 2 horas antes.

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

El Salvador 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Panamá 6:00 pm

Perú 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

¿Dónde ver Daniel Bryan vs Kofi Kingston EN VIVO en Wrestlemania 35?

La lucha entre Daniel Bryan vs Kofi Kingston formará parte de la cartelera principal de Wrestlemania 35 que será transmitido por Fox Action (185 Movistar, 332 Claro y 564 DirecTV) y por el WWE Network.

Daniel Bryan vs Kofi Kingston por Wrestlemania 35 EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver EN DIRECTO ONLINE el combate?

Si quieres ver en HD y por Internet el encuentro entre Daniel Bryan vs Kofi Kingston puedes suscribirte a los aplicativos ONLINE de Fox Premium y WWE Network.