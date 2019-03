Portada internacional señala a Cristian Benavente como el brillo que le falta a Perú [FOTOS]

El presente de la Selección Peruana no se asoma al nivel que alcanzó previo al Mundial Rusia 2018, y la prensa internacional empieza a buscar la razón del 'bajón' de la bicolor, argumentando que Cristian Benavente es el "brillo que el equipo necesita".

Después de la competencia de la Copa del Mundo, el equipo liderado por Ricardo Gareca logró apenas dos triunfos en los ocho compromisos que disputó, además el funcionamiento de la selección nacional ha descendido, lo cual podría incrementarse con la incorporación del 'Chaval' según lo asegura 'AS' de España.

“Perú no brilla sin Benavente”, empieza el diario español para luego explicar que las debilidades de la Selección Peruana. “Su propuesta de juego es muy pobre, apenas crean ocasiones de peligro y sus partidos terminan siendo 90 minutos de fútbol anodino. Todos coinciden en que a Perú le falta algo para volver a brillar, y ese algo, además de la vuelta de Paolo Guerrero, que cada vez está más cerca, es el talento de Cristian Benavente”.

Además, el medio español expuso que el exReal Madrid no fue considerado durante los encuentros amistosos con Paraguay y El Salvador por su llegada al Pyramids de Egipto, el cual Ricardo Gareca no considera competitivo, sin embargo, manifiestan que el entrenador argentino no ha podido sacar la mejor versión del ‘Chaval’.

“Está claro que el regreso de Paolo Guerrero después de su sanción es la noticia que más ilusiona a los peruanos y que, con su vuelta, la selección peruana va a ganar mucho en ataque. Pero otra pieza clave en el esquema de Gareca podría ser la de Cristian Benavente. El volante del Pyramids enriquece el juego peruano y crea peligro, pero el seleccionador no ha sabido sacarle su máximo rendimiento”, expresa la nota.

Asimismo, AS recuerda las fortalezas de Benavente con el equipo egipcio, su paso por el Charleroi y lo que podría aportar a la ‘bicolor’. “El 'Chaval' es la chispa que le hace falta a Perú de cara a la Copa América para volver a recuperar el brillo que tenía hace unos meses y que tanto nos cautivó a todos”, finaliza.

Lo cierto es que, si bien Benavente fue durante mucho una de las más grandes proyecciones de la Selección Peruana, ha disputado 16 partidos bajo el mando de Gareca (entre amistosos y oficiales) y sólo ha podido anotar un gol, por lo cual no termina de convencer a Ricardo Gareca.