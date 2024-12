El lunes 23 de diciembre, la Policía Nacional del Perú (PNP), en colaboración con la Municipalidad de San Martín de Porres, dio un golpe a las prácticas corruptas. Un fiscalizador del municipio fue detenido por exigir pagos a empresarios a cambio de no clausurar sus locales, lo que resalta la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la corrupción.

En una conferencia de prensa, el alcalde del distrito, Hernán Sifuentes, destacó la rápida actuación de la Dirección Contra la Corrupción de Lima Norte (DIRCOCOR-PNP), que permitió la captura de Jesús García Pardo, de 31 años, un fiscalizador que operaba en el distrito desde 2021. La denuncia formal de un administrador de un negocio de eventos fue fundamental para llevar a cabo la operación, que culminó con la detención del implicado en flagrancia.

Fiscalizador cobraba cupo a empresarios para no clausurar su local

La intervención tuvo lugar el lunes 23 de diciembre, cuando el fiscalizador fue sorprendido recibiendo 100 soles del administrador de un local. Según el denunciante, este pago se exigía de manera diaria, creando un ambiente de temor y desconfianza entre los empresarios del distrito. Junto al fiscalizador, también fue detenido quien aparentemente se encargaba de recibir el dinero a través de la billetera digital de Yape.

La operación fue posible gracias a la coordinación entre el municipio, la Policía y el Ministerio Público, que trabajaron juntos para llevar a cabo el operativo. Además, se reveló que el fiscalizador no solo operaba en un local, sino que amenazaba a varios negocios del distrito con clausurarlos si no cumplían con sus exigencias económicas, según informó el general de la PNP, Luis Lira. El alcalde Sifuentes destacó que la corrupción no solo afecta a los gobiernos locales, sino que también se extiende a otras instancias del Estado. "Desde el municipio solicitamos e invocamos a todos los vecinos que hagan sus denuncias si conocen este tipo de casos, que no tengan miedo", señaló.

El fiscalizador detenido enfrenta graves acusaciones por cohecho pasivo, un delito que podría conllevar hasta ocho años de prisión. Junto a él, su cómplice, quien recibía el dinero, también podría ser procesado. Tras la intervención, García Pardo fue destituido de su cargo en la Municipalidad de San Martín de Porres, lo que refleja la postura firme del alcalde Sifuentes en contra de la corrupción.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.