Gonzalo Nuñez: "La defensa de Sporting Cristal es un mamarracho" [VIDEO]

Sporting Cristal dejó escapar la oportunidad de reivindicarse de la derrota en el debut de la Copa Libertadores 2019 ante U. de Concepción. El equipo 'rimense' solo pudo conseguir un empate 1-1 ante Godoy Cruz de Argentina en el Estadio Nacional.

En un partido que desnudó algunas limitaciones de Sporting Cristal, los dirigidos por Claudio Vivas golpearon primero a los dos minutos del encuentro con tanto de Emanuel Herrera, lo que se vislumbraba como un posible triunfo en casa terminó en el minuto 15 con gol de Tomás Cardona.

En ese sentido, el programa Exitosa Deportes criticó severamente el accionar de los 'cerveceros', el más vehemente fue el conocido hombre de prensa Gonzalo Nuñez quien arremetió, principalmente, con la defensa celeste.

“Aquí hay una verdad. Cristal no se ha reforzado para esta Copa Libertadores. Palacios no me parece un buen reemplazante de Costa. Christofer Gonzales es menos que Marcos López, quien te daba más verticalidad y desborde. ¿Y atrás? ¡Un mamarracho! Y no me refiero solo a la línea de zagueros centrales. Cazulo camina la cancha, deambula. Calcaterra cada vez corre menos. Pretell va solo contra el mundo, tiene que correr por todos”, sentenció Nuñez.

Nuñez agregó que hay jugadores de Cristal que ya terminaron su ciclo, además criticó al uruguayo Christian Palacios quien llegó a reforzar 'La Florida' en esta temporada. “Palacios, es una nulidad. Es una falta de respeto ponerle el apodo de ‘Chorri’ a ese jugador [...] No sé cuánto más va a demorar una depuración urgente en Cristal de Revoredo, Merlo, Calcaterra y Cazulo”

Sin embargo, no todo fue malo para Nuñez, el periodista destacó la entrega de Chávez, Pretell y Céspedes, asimismo valoró la claridad de Lobatón cuando entró al cotejo.