Principales atletas del mundo realizaron un video motivacional | VIDEO

Hace apenas unos meses, en el otoño del 2018, Nike celebró el 30 aniversario de su exitosa Just Do It, la campaña de marketing icónica que ha calado en quienes practican el deporte. El viaje de un año para inspirar a la próxima generación de atletas Just Do It entra en su siguiente fase con el lanzamiento del spot Dream Crazier.

Dream Crazier destaca a las atletas que rompieron barreras, unieron a las personas a través del poder del deporte e inspiraron a numerosas generaciones de atletas a perseguir sus sueños.

Dream Crazier se trata de ayudar a las atletas a realizar todo su potencial incluso ante la adversidad.

El citado spot presenta una recopilación de momentos de algunos de los mejores atletas del mundo, incluidos Simone Biles (campeona olímpica de gimnasia), Sam Kerr (futbolista australiana), Chloe Kim (campeona olímpica de snowboard), la brasileña Rafaela Silva (campeona olímpica en Judo), la futbolista mexicana Nicole Pérez y la experimentada tenista Serena Williams.

La historia también es narrada por la tenista Serena Williams y fue lanzada al mundo durante la transmisión de los premios Oscar, ceremonia realizada el domingo 24 de febrero, la cual concitó el interés de todo el planeta.