Excelentes noticias para jubilados y pensionados del CSS: consulta tus pagos oficiales y cuándo son los próximos depósitos

La Caja del Seguro Social (CSS) ha iniciado el calendario de pagos correspondiente al año 2025 que beneficia a jubilados y pensionados en todo Panamá. Las acreditaciones bancarias (ACH) comenzaron este viernes, 3 de enero, mientras que los pagos por cheque estarán disponibles a partir del lunes, 6 de enero, en los centros autorizados.

Este cronograma asegura el acceso puntual a los fondos para miles de beneficiarios. Además, las autoridades han reiterado su compromiso con la estabilidad del sistema, garantizando que las reformas en discusión no afectarán los pagos previstos para este año.

Pagos de la CSS: inicio de los pagos a jubilados y pensionados en enero de 2025

El horario para el retiro de cheques ha sido establecido de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., garantizando un flujo organizado en los puntos de distribución.

Cronograma de la CSS: fechas de pagos para febrero y marzo de 2025

El calendario de pagos CSS también contempla las fechas clave para los meses de febrero y marzo, diferenciando los días para depósitos ACH y pagos en cheque. A continuación, te mostramos el detalle:

Febrero

ACH: Miércoles 5 y jueves 20

Miércoles 5 y jueves 20 Cheque: Jueves 6 y viernes 21

Marzo

ACH: Miércoles 5 y jueves 20

Miércoles 5 y jueves 20 Cheque: Jueves 6 y viernes 21

¿Cómo se calculan las jubilaciones y pensiones en Panamá?

El cálculo de las jubilaciones y pensiones a través de la CSS depende del número de cuotas aportadas por los asegurados durante su vida laboral. Según los parámetros establecidos:

Entre 180 y 215 cuotas: Para quienes se jubilaron entre 2008 y 2012.

Para quienes se jubilaron entre 2008 y 2012. Entre 180 y 239 cuotas: Para quienes iniciaron su jubilación a partir del 1.º de enero de 2013.

En caso de no alcanzar el mínimo de 239 cuotas, los asegurados tienen la opción de acceder a una pensión vitalicia, cuyo monto se basa en el total de cuotas acumuladas. El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que las reformas previstas para 2025 no afectarán los pagos de las jubilaciones. "Definitivamente, se van a pagar las jubilaciones; no se afectará el mecanismo de pago", afirmó.