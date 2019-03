Luis Horna sufrió aparatoso accidente y descargó su bronca contra el culpable

El ex tenista profesional Luis Horna se salvó de morir luego de que un taxista lo embistiera mientras manejaba bicicleta. ‘Lucho’ relató el momento vivido a través de su cuenta en Facebook y no pudo ocultar su rabia contra el conductor responsable que no llegó a detenerse en un cruce.

“Salí a pedalear, nada del otro mundo, 3 horas para disfrutar, buen clima y una ruta que nos encanta, pero alguien decidió que no tenía que ser un buen día, alguien estaba apurado y no podía parar en un cruce porque 3 segundos era demasiado tiempo...” empezó narrando el tenista peruano.

Luis Horna fue derribado por un taxista que tras el fuerte impacto provocó que el ex tenista salga volando. El accidente pudo ser fatal ya que un carro que venía en la otra dirección casi lo termina atropellando, aseguró en su cuenta de Facebook.

Felizmente el accidente no pasó a mayores, eso sí, Luis Horna sufrió cortes, heridas y resultó con la rodilla inflamada como lo demuestra en una foto que compartió en Facebook.

El ex tenista de 38 años fue auxiliado por vecinos de la zona hasta que la ambulancia llegue para atenderlo. “Ojo, no sientan pena ni nada de eso, todo pasa y lo más importante es que hoy regresé a mi casa”, finalizó.